Heidmühle Sechs hoffnungsvolle Nachwuchs-Leichtathleten des Heidmühler FC haben erfolgreich an den Hallen-Meisterschaften in der Region Oldenburg in Löningen teilgenommen. Dabei stach der älteste teilnehmende HFC-Starter, Simon Janßen, besonders hervor. In der Altersklasse M 15 brachte er das Kunststück fertig, bei vier Starts gleich viermal ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen.

Zudem stellte er drei persönliche Bestleistungen (PB) auf: im 50-Meter-Sprint mit einer Zeit von 7,10 Sekunden, im Hochsprung mit einer gemeisterten Höhe von 1,52 Metern und im Weitsprung mit erzielten 4,37 Metern. Im Kugelstoß kam Janßen auf 7,58 Meter und verpasste eine persönliche Bestleistung.

Die in der Altersklasse W 15 angetretene Aliena Bender ging aus dem Wettkampf ebenfalls mit drei persönlichen Bestleistungen hervor. Zudem freute sie sich über einen Silberrang, den sie im Kugelstoß mit 6,23 Metern perfekt gemacht hatte. Im 50-Meter-Sprint (8,30 Sekunden) sowie im Weitsprung (3,62 Meter) belegte sie jeweils den vierten Platz.

Auch Lennart Hippen konnte im 50-Meter-Sprint, im Weitsprung und im Kugelstoß überzeugen. Er sicherte sich in seiner Altersklasse M 14 damit den dritten, vierten und fünften Platz. Hippen lief 7,60 Sekunden (PB), sprang 3,73 Meter hoch (PB) und stieß die Kugel 6,02 Meter (PB) weit.

Einer weiteren starken HFC-Athletin, Sontje Dörjes, gelangen in der Altersklasse W 13 ebenfalls drei persönliche Bestleistungen. Im Hochsprung wurde sie mit 1,42 Metern Zweite. Im 50-Meter- Sprint lief sie in 7,40 Sekunden als Dritte über die Ziellinie. Zusätzlich belegte sie im Weitsprung mit 3,03 Metern den 13. Platz.

Vereinskameradin Jette Groh konnte sich in der Altersklasse W 11, über einen fünften Platz im 50-Meter- Sprint in 8,10 Sekunden (PB) ebenso freuen wie über einen achten Platz im Weitsprung mit 3,68 Metern (PB). Sogar für die jüngste HFC-Starterin an diesem Tag, Lea Bolinius, hatte sich das regelmäßige Training ausgezahlt. In der Altersklasse W 10 erzielte sie drei neue Bestleistungen: den 50-Meter-Sprint lief sie in 8,70 Sekunden, den 800-Meter-Lauf beendete sie in 4:10,60 Minuten, und im Weitsprung kam sie in ihrem besten Satz auf 3,05 Meter. Damit belegte sie am Ende einen zehnten Rang und zwei 13. Plätze.