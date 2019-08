Heidmühle Zum 33. Mal fanden sich am Samstag hunderte Läuferinnen und Läufer in Heidmühle an den Start. Der Grund: der internationale Jever-Fun-Lauf. In mehreren Kategorien starteten die Athleten – mit dabei: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der NWZ-Aktion „Lauf geht’s“.

Die stolze Zahl von 768 Voranmeldungen liegt den Organisatoren des Heidmühler FC für den 10-km-Lauf mit Teamwertung (16.30 Uhr) vor. Allein mehr als 300 dieser Starter nahmen aus Anlass der NWZ-Aktion „Lauf geht’s“ teil. Sie nutzten den Jever-Fun-Lauf zum dritten Mal in Folge als „Meilenstein“, um sich weiter auf den finalen Halbmarathon im Oktober in Oldenburg vorzubereiten. Bei „Lauf geht’s“ werden die Teilnehmer sechs Monate lang bei regelmäßigen Lauftreffs von qualifizierten Lauftrainern betreut.

