Hooksiel Da wurde um jeden Zentimeter Vorsprung gekämpft: Die 12. Drachenbootregatta war Höhepunkt des Hafenfests des FC Nordsee Hooksiel: Zehn Mannschaften traten an – Sieger wurden diesmal „Die Wattwürmer“.

Die Regattasieger Fünfmal standen die „Chaoten“ bereits oben auf dem Siegertreppchen – bei der 12. Drachenbootregatta belegten sie Platz 3. 1. Wattwürmer 2. Die Turbo Schnecken 3. Die Chaoten 4. Die Sauerländer 5. Die flott’n Krabben 6. DLRG Jugend 7. Rotkäppchen und die sieben Wölfe 8. Team WiKi Hooksiel 9. Rothäute 10. WiKi Inklusionsbotschafter

Angefeuert wurden die Teams in den beiden Drachenbooten von zahlreichen Zuschauern, die vom Hafenplatz aus einen guten Blick auf die Rennen hatten. Und natürlich hatten die Mannschaften ihre Fans mitgebracht, die lautstark den Takt der Paddler vorgaben. Die Paddler bemühten sich nach Kräften – sowohl in den Vorläufen als auch beim Regattafinale.

Für die Zeitnahme waren Steven Morgenstern und Matthias Hellkuhl zuständig – sie ließen am Deich die Stoppuhr bei den Start- und Zieleinläufen mitlaufen.

Zum 38. Mal hatte das Orga-Team des Hooksieler Fußballclubs zum Fest in den Alten Hafen eingeladen. Moderator Bernhard Heider aus Köln war ständig bestrebt, das Publikum zu unterhalten und vergaß dabei auch nicht, die aktuellen Ergebnisse der Bundesliga zu verkündigen. Heider kam als Feriengast nach Hooksiel und hat hier inzwischen viele Freundschaften geschlossen.

Für ihn ist schon bewundernswert, was zum Hafenfest alles auf die Beine gestellt wird: Dazu gehörten auch diesmal die Live-Konzerte von New Hot Stuff und der FetenKultKapelle (FKK) am Freitag und Samstag und der Folk-Gruppe The Freelancers am Sonntag.

Erfreut über den Andrang an der Losbude zeigte sich FCN-Vorsitzender Christian Doyen, der die Gewinne ausgab. Hauptgewinn in diesem Jahr war ein Robotermäher.

Viele Hände des FCN sorgten während der drei Tage für das Wohl der Besucher. Und nicht zuletzt sorgte ein Kutter im Hafen dafür, dass frischer Granat angeboten wurde.