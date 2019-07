Hooksiel Nach der gelungenen Saisoneröffnung beim Hooksieler Rennverein am vergangenen Mittwoch legen Immo Müller & Co gleich ein weiteres Meeting hinterher: An diesem Mittwoch, 24. Juli, lädt der Rennverein zu weiteren acht Rennen. Start ist um 18.10 Uhr.

Zum Auftakt erfreuten Favoriten ebenso wie Außenseiter, so dass es am Totalisator teilweise sehr stattliche Quoten gab. Das Publikum war elektrisiert von den hart umkämpften Entscheidungen. Und der Zielrichter musste gleich mehrfach ein Zielfoto anfertigen, um den Sieger zu ermitteln. Rund 62 000 Euro gingen beim 1. Renntag über den Totalisator.

Zum 2. Renntag haben sich viele Sieger der vergangenen Woche angesagt. So ist gleich im zweiten Rennen in Expensive Dust der Sieger aus dem Trabreiten dabei. Diesmal tritt der Wallach vorm Sulky von Aylin Müller an und muss sich mächtig ins Zeug legen: In Gideon of Egypt ist ein richtiger Bomber zur Stelle; der fliegende Holländer war 2018 erfolgreichstes Pferd an der Bäderstraße und auch vergangene Woche lief der Wallach sein Rennen nach Hause. Auch dieses Mal sitzt Erfolgsfahrer Sjoerd van der Galien im Sulky.

Die beste Tagesklasse ist im vierten Rennen an der Reihe: Up up and Away (Dannny den Dubbelden) und Ricmic de Val (Günther Lühring) haben zusammen mehr als 500 000 Euro verdient und liefern immer noch Top-Leistungen. Wegen ihrer hohen Gewinnsumme müssen die beiden wie Baltic du Calorne und McSpirit 25 Meter mehr traben als die Konkurrenz. Das wird sich der aus dem ersten Band antretende Irrwisch zunutze machen, der auf der Jaderennbahn seine besten Rennen läuft. Aus dem Traberwesten und dem Stall Müller-Terbille treten in Dubai World Cup (Merle Schroth) und Blackwell (Hans-Theo Giesel) zwei Stallgefährten an – aus dem ersten Band sind sie nicht ungefährlich.