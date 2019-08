Die Ergebnisse

1. Rennen: 1. Kissing Diamond (Michael Schmid), 2. Fakhir Fanatic (Sytske de Vries), 3. Kissmequick (Danny den Dubbelden) 2. Rennen: 1. Irrwisch (Michael Schmid), 2. Calvados Chess (Danny den Dubbelden), 3. Ramazotti Diamant (Aylin Müller) 3. Rennen: 1. Vampire Hunter (Eyk Hilgen), 2. Timberlay (Manfred Walter), 3. Hugo GT (Danny den Dubbelden) 4. Rennen: 1. Fakhir Fanatic (Sytske de Vries), 2. Gigi l’Amoroso (Hendrik Hamming), 3. Handsome Cunera (Jan-Henk Janssen) 5. Rennen: 1. Expensive Dust (Ronja Walter), 2. Merlin (Danny den Dubbelden), 3. Irrwisch (Sytske de Vries) 6. Rennen: 1. Kissing Diamond (Michael Schmid), 2. Going To The Run (Hendrik Hamming), 3. Giga Beuckenswijk (Dr. Sjoerd v.d. Galien) 7. Rennen: 1. Hugo GT (Danny den Dubbelden), 2. Shiro Salamander (Manfred Walter), 3. Axe du Ter (Dave van Stam) 8. Rennen: 1. Merlin (Danny den Dubbelden), 2. Calvados Chess (Jacobus Snoek), 3. Donovan Norg (Jan-Henk Janssen)