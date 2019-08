Hooksiel In Hooksiel stehen die Hafentage an: Von diesem Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August, lädt der FC Nordsee zum Hafenfest ein. Eröffnung ist an diesem Freitag, 18 Uhr, mit dem Fassanstich. Gefeiert wird dann mit Musik von New Hot Stuff. Samstagabend lässt es die FKK-Band krachen.

Programm des Hafenfests Freitag, 16. August:

• 14 Uhr Öffnung der Stände

• 18 Uhr Offizielle Eröffnung mit 30 Litern Freibier

• 20 Uhr „New Hot Stuff“

• 20.30 Uhr Happy-Hour an der Cocktail-Bar Samstag, 17. August:

• 10 Uhr Öffnung der Stände

• 12 Uhr Start der Drachenbootregatta

• 15 Uhr Regattafinale

• 17 Uhr Siegerehrung

• 18 Uhr Reisegutschein-Versteigerung

• 20 Uhr „Feten-Kult-Kapelle (FKK)“

• 20.30 Uhr Happy-Hour an der Cocktail-Bar Sonntag, 18. August:

• 10 Uhr Ev. Gottesdienst

• 11 Uhr, „Freelancer“ mit Nordischem Folk hafenfest-hooksiel.de

Die Drachenwurst, die der FCN serviert, weist schon darauf hin: Höhepunkt ist die Drachenbootregatta. Begonnen hat vor zwölf Jahren alles mit Drachenbooten Marke Eigenbau aus KG-Rohren, mittlerweile starten Aluboote zum Rennen im Alten Hafen: Das Drachenbootrennen startet am Samstag, 17. August, um 12 Uhr. Der erste Startschuss ertönt um 12.40 Uhr. Auch in diesem Jahr musste kein Aufruf erfolgen – das Teilnehmerfeld war ruckzuck ausgebucht. So treten zum Rennen die Teams „Die Chaoten“, „Wattwürmer“, „Rothäute“, „Wiki Inklusionsbotschafter“, „De flott’n Krabben“, „Das Rotkäppchen und die bösen Wölfe“, „Team Wiki Hooksiel“, „DLRG Jugend“, „Die Turbo Schnecken“ und „Die Sauerländer“ an.