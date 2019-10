Hooksiel /Hamburg Es ist kaum zu glauben, aber wahr: beim größten internationalen Trabermeeting Deutschlands – sage und schreibe 450 000 Euro an Rennpreisen wurden ausgeschüttet – siegten am Wochenende in Hamburg-Bahrenfeld nicht nur Pferde aus Italien, den Niederlanden oder Schweden: Auch ein Hooksieler Traber lief ganz vorn mit.

„Tassilo“, zweijähriger Hengst aus der Zucht und dem Besitz von Immo Müller (Oesterdieken), Präsident des Hooksieler Rennvereins, setzte sich sensationell im mit 25 000 Euro dotierten „Orakel der Zweijährigen“ durch. Das „Orakel“ ist eines der bedeutendsten Rennen des Jahres für die jüngsten startberechtigten Traber.

An der Hand des eigens für diese Prüfung verpflichteten schwedischen Spitzenfahrers Jörgen Sjunnesson lag Tassilo lange im Windschatten der Favoriten – in der Zielgeraden mobilisierte er ungeahnte Reserven und zog noch locker an allen vorbei. Die Siegerzeit von Tassilo, 1:14,6 über den Kilometer, ist eine der schnellsten, die in diesem Jahr von zweijährigen Trabern in Deutschland gelaufen wurden und genügt auch internationalen Ansprüchen. So sagten Experten dem Hooksieler Hengst eine große Zukunft vorher – und Hooksiel ist im Trabrennsport wieder in aller Munde.

Wer ihm als Wetter diesmal, beim ersten Lebensstart überhaupt, schon sein Vertrauen schenkte, erhielt auf den Außenseiter für zehn Euro Einsatz stattliche 170 Euro zurück.

Am Tag zuvor war Günther Lühring mit seinem im Sommer schon auf der Jaderennbahn gestarteten Wallach Milkos in der Deutschen Amateurmeisterschaft aktiv. Beide schlugen sich ebenfalls prächtig, qualifizierten sich als knapp geschlagene Zweite im Vorlauf für das Finale – und belegten dann einen höchst respektablen vierten Rang.

Günther Lühring, Ehrenpräsident des Hooksieler Rennvereins, war in den Jahren 1972, 1976 und 1979 bereits „Deutscher Amateurmeister“. So erinnerte sich der 74-Jährige im Interview im Winner-Circle, wie er vor genau 40 Jahren den Pokal geholt hatte. Und er verriet, dass er damals auch seine spätere Frau beim Rennen dabei hatte. „Bei der damaligen Dotierung entschied sie wohl, bei mir zu bleiben“, scherzte er.

Milkos war im Sommer auch in Hooksiel siegreich. Dann folgte ein überzeugender Sieg in Quakenbrück auf der Grasbahn. In einem weiteren Rennen in Bahrenfeld war er nach schwierigem Rennverlauf dritter. Daran schloss sich ein hochüberlegener Sieg in einem „Besitzerfahren“ an.

„Nach einer Woche ging Milkos dann in seine bislang schwerste Prüfung, den Vorlauf zur Deutschen Amateurmeisterschaft“, so Lühring: „Den meisterte er Bravour, übernahm nach wenigen hundert Metern die Spitze, die er bis kurz vorm Ziel energisch verteidigte.“

Auch im Finale hatte Milkos als Schnellstarter die Führung übernommen und bis in den Einlaufbogen verteidigt. Doch dann lief er als Vierter ins Ziel.

„Ich komme mit dem Pferd langsam dahin, wo ich hinmöchte“, sagte Lühring. Milkos sei ein sehr schwieriges Pferd. „Und selbst nach mehreren Jahren kann ich noch nicht genau sagen, was er wirklich kann.“