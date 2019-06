Die Sieger und Platzierten

Gruppe A 1: 1. Ree, Bernhard Ihnken, SKHS; 2. Black Maggy, Wolfram Heibeck, WSV Hooksiel; 3. Arrabiata, Jochen Denkena, Oldenburger Yachtclub A 2: 1. Luise, Jürgen Saathoff, SKHS; 2. Stella di Mare, Martin Spreen, WSV; 3. Diana, Hermann Siuts, SKHS. A 3: 1. Nun man to, Hanko Hagena, SKHS; 2. Laway, Detlef Deters, Rüstersieler Segelclub; 3. Nauta, Heiko Müller, SKHS. A 4: 1. Corroboree, Holger Liebert, WSV; 2. Circus Maximus, Tanno Kruse, SKHS; 3. Fixi, Alexander Bayer, SKHS. A 5: 1. Truwen, Jens-Werner Hinrichs, SKHS; 2. Passionata, Wolfgang Hagenmüller, WIlhelmshavener Segelclub; 3. May Way, Jens Walla, WSV. A 6: 1. Smilla, Bernd Hicken, SKHS; 2. Urlaub, Thomas Brosda, WSV; 3. Nörd, René Fischer, SV Harlebucht. B 1: 1. Sunny, Hinrich Ruhe, FC St. Pauli; 2. Knutt, Weert Siuts, SKHS; 3. Skaga, Thorsten Wehrmann, WSC. B 2. 1. Manana, Jens Klotsche, WSC; 2. Jole, Jan Gerdes, SKHS; 3. Enola, Heinz Peters, SKHS. B 3: 1. Stjerneskud, Claus Weegen, WSV; 2. Jan Bart, Jörg Owen, WSC; 3. Stella Maris, Hartwig Gerdes, SKHS. Mehrrümpfer: 1. Dienstreise, Tammo Diebel, SKHS; 2. Dreebeen, Henning Gerken, SKHS; 3. Murphy’s Love, Hans-Peter HeldtWSC.