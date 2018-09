Horumersiel /Hooksiel Der Regattazirkus nimmt zum Schluss des scheinbar nicht zu Ende gehenden Sommers volle Fahrt auf: Es stehen noch mehrere Segelsport-Höhepunkte in den Bordbüchern. Mit dabei sind ambitionierte Regattaseglern/innen) aus Hooksiel und Horumersiel.

Zunächst startet an diesem Mittwoch, 5. September, die letzte Feierabend-Regatta im Rahmen der Hooksail-Serie. Zu insgesamt neun Wettfahrten sind die Jachten aus Hooksiel und Horumersiel dann in diesem Sommer mittwochs hinaus auf die Jade gesegelt. Die vom WSV Hooksiel ausgerichtete Veranstaltung findet ihren Abschluss mit der Siegerehrung am 24. November, wenn die Boote längst im Winterschlaf sind.

Helgoland-Regatta

Am Wochenende segeln die Helgoland-Fans zur Hochseeinsel: Dort wird am 8. September die Helgoländer Herbstregatta ausgetragen. Traditionell ist das ein gefühlter Saisonabschluss für die Salzbuckel, denn danach kann es schon mal ungemütlich auf der Nordsee werden.

Aber auch an goldenen Oktobertagen bleibt Helgoland natürlich ein Ziel. Neben den Seglern aus Jade und Weser kommen auch Freunde von der Westküste, aus Meldorf und Büsum, um am roten Felsen an der Wettfahrt teilzunehmen.

Gleichzeitig fahren die „jungen Wilden“ der Segelkameradschaft Horumersiel zur Flensburger Herbstwoche, um sich dort bei den deutsch-dänischen Meisterschaften der X-79-Klasse international zu vergleichen.

Am darauf folgenden Wochenende, 15. September, richten der Wilhelmshavener Segelclub und die Marine-Segelkameradschaft Wilhelmshaven die Jade-Regatta aus. Damit endet der Regattareigen im Revier. Meldungen sind auch online möglich über die Homepage des WSC: www.segelenimwsc.de.

Umrundung von Fünen

Das Beste kommt aber zum Schluss: „Silverrudder – The challenge of the sea“ heißt eine Megaveranstaltung im dänischen Svendborg. Die Meldeliste wurde bei 450 Booten geschlossen. Diese Flotte startet am Freitag, 21. September, in mehreren Gruppen zur Rundung der Insel Fünen über rund 134 Seemeilen. Dabei segeln die Skipper einhand, also alleine und nonstop. Je nach Wetterbedingungen sind sie bis zu 30 Stunden unterwegs. Die Wettfahrt ist stets auch ein Kampf gegen die Müdigkeit und Erschöpfung.

Immerhin acht Skipper aus Hooksiel und Horumersiel haben einen der begehrten Startplätze errungen und segeln die größte Einhand-Regatta der Welt. Wolfram Heibeck aus Hooksiel peilt mit seiner „Black Maggy“ an, den Geschwindigkeitsrekord, den er 2015 errungen hat, zu unterbieten. Inzwischen hat er seine „Carbon-Rakete“ verlängert und umgebaut. Den Regattacracks wünschen die wangerländischen Segler Mast- und Schotbruch!