Horumersiel /Hooksiel Zum 85. Mal steht zum Pfingstwochenende Helgoland fest im Zeichen von Segeln, Regatta und Spaß. Mit 116 Meldungen verspricht der rote Felsen wiederum das Mekka der Hochseesegler zu sein. Bereits am späten Freitagabend, 7. Juni, brechen die ersten Jachten zur Nachtregatta Kurs Helgoland auf.

Der größte Teil der Flotte folgt am Samstag sternförmig von Hooksiel, Bremerhaven, Cuxhaven und Hallig Hooge mit Kurs in die Deutsche Bucht. Die Segelkameradschaft Horumersiel (SKHS) stellt mit vier Booten das stärkste Kontingent von der Jade.

Am Pfingstsonntag startet dann der Klassiker „Rund Helgoland“ in unterschiedlichen Bootsklassen, für Einsteiger, Familiencrews und Routiniers sowie erstmals für Zweier-Teams (Doublehand). Der Kurs um die Insel bleibt dabei durchaus anspruchsvoll, wechseln sich Tideströmungen und Windrichtungen im Lauf des Rennens erfahrungsgemäß häufig ab.

Für „Sehleute“ ist es ein Vergnügen, vom Oberland aus die Wettfahrten zu verfolgen. Am 2. Pfingsttag folgen die Rennen um die „Helgoländer Acht“.

Spätestens nach Zieldurchgang treffen, egal ob Doublehand, Family Cruiser oder Nordseewoche-Cup-Teilnehmer, an Land zur größten Seglerparty auf Helgoland zusammen. Die Nordseewoche baut dazu jedes Jahr eigens ein „Race Village“ im Südhafen auf. Dort gibt es das ganze Wochenende über Erfrischungen und Informationen zu den Regatten in den Gewässern rund um die Insel. Bis in die Nacht wird dann jeweils abends in der Nordseehalle gefeiert.

Den Abschluss der Nordseewoche bildet in diesem Jahr das traditionelle Helgoland-Edinburgh Rennen am Pfingstmontag: Über mehr als 420 Seemeilen sind die rund 20 Yachten in der Regel für drei bis fünf Tage bei der Überquerung der Nordsee komplett auf sich gestellt. Unter den Startern ist wie seit vielen Jahren die „Truwen“ der SK Horumersiel mit Skipper Jens-Uwe Hinrichs.

Die wattgängigen Boote der Segelkameradschaft Horumersiel haben wie alle Jahre die Seestern-Gedächtnisregatta auf Spiekeroog im Blick. Noch beliebter als die kurzen Regattakurse im Watt und der Otzumer Balje sind die legendäre Seglerfete in der Bootshalle des Spiekerooger Segelclubs und der Auftritt des Kultsängers Jonny Glut im „Laramie“. Und dann steht zwei Woche nach Pfingsten die 50. Horum-Regatta ins Haus. Darauf freuen sich schon viele Seglerinnen und Segler des Jadereviers.