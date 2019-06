Horumersiel „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers“, zitiert 1. Vorsitzender Jan Gerdes in der Einladung zur 50. Horum-Regatta. Sie startet am Sonnabend, 22. Juni. Nächsten Sonntag, 16. Juni, ist Meldeschluss.

Die Segelkameradschaft Horumersiel habe sich stetig gewandelt, ohne ihren ureigenen Charme und unverfälschten Charakter aufzugeben, so Gerdes weiter. Es bleibe Bestreben der Kameradschaft, die Begeisterung weiterzugeben und Segelleidenschaft zu wecken. Der Verein freut sich erneut über die Unterstützung langjähriger Partner und Sponsoren. „Ohne diese Hilfe wäre es kaum möglich, den Regattaseglern ein so schönes Programm zu bieten“, so Theo Kruse vom Regattakomitee.

Die Horum-Regatta ist der Saisonhöhepunkt und die größte segelsportliche Veranstaltung im Jaderevier. Seit 1970 richten die Horumersieler diese Wettfahrt Im vergangenen Jahr hatten mehr als 83 Jachten gemeldet. Armin Kanning, Geschäftsführer der Wangerland-Touristik GmbH, sieht in der Horum-Regatta eine gute Werbung für das Wangerland als Sportland. Gemeinsam mit Wind-Sportswear hilft die WTG erneut den Segelkameraden, die Wettfahrt attraktiv zu gestalten.

Der Regattaleiter Tanno Kruse hat die Kurse ähnlich wie in den letzten Jahren gesteckt. Man bleibt auf der Jade in Sichtweite der Wangerländer Strandbäder. „Die meisten Teilnehmer wünschen eine entspannte Wettfahrt“, weiß er. Daher können die Urlauber das Spektakel von Land aus prima verfolgen. „Das begeistert unsere Gäste“, glaubt WTG-Chef Kanning. Für packende Fotos von den Regattabahnen sorgt wiederum der Sportfotograf Martin Stöver aus Bremen.

Die Steuermannsbesprechung zur Horum-Regatta findet am Freitag, 21. Juni, um 20.30 Uhr im Jugendschuppen am Speicherpolder statt. Anmeldungen zur Regatta am 22. Juni sind online bis zum 16. Juni möglich.