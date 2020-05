Horum-Regatta: Startschuss fällt erst im September

Wassersport: Was schon geht – und was nicht

Segeln ist als Individualsport zulässig – egal, ob das Segeln in einem öffentlichen oder einem Vereinshafen beginnt: Das gilt bundesweit. Und bei Beachtung der Hygiene-/Abstandsregelungen ist das Segeln zu zweit erlaubt. Für Niedersachsen gilt: Häfen sind keine Sportstätte – also geöffnet.

Allerdings gibt es noch Einschränkungen: Vereinseinrichtungen bleiben geschlossen, Hygiene-/Abstandsregeln sind wie überall zu beachten. Gruppenbildungen und Versammlungen sind weiter verboten – auch auf Hafengelände und am Anleger. Vereinsgelände darf zur Arbeit – allein – am Boot betreten werden. Ansonsten bleibt es weiter dabei: Vereinsaktivitäten sind weiter untersagt.

Die Beschränkungen werden in Niedersachsen weiter gelockert – ab 11. Mai darf offiziell wieder auf Yachten übernachtet werden. Und bereits seit 6. Mai sind Outdoor-Sportanlagen für alle Sportarten mit dauerhafter Sicherstellung der Abstandsregelungen geöffnet. Diese Feststellung wurde notwendig, weil in den vergangenen Wochen Landkreise die Sporthäfen ganz unterschiedlich bewertet hatten und teilweise – zum Beispiel in Friesland – rigoros geschlossen hatten.