Horumersiel Die Wangerland-Touristik (WTG) hat ein neues Kind: „Brett & Planke“ heißt das Wassersportmagazin, das in diesen Tagen druckfrisch in Horumersiel eintraf. „Brett & Planke“ gibt einen Überblick über die umfangreichen Angebote im Bereich des Wassersports und soll die Zielgruppe aktiver Menschen ansprechen, die Trend- und Funsportarten „hip“ findet.

„Im Leitbildprozess wurde klar, welche große Rolle das Thema Wassersport im Wangerland spielt“, sagt WTG-Geschäftsführer Armin Kanning. Ehrenamtliche Unterstützer und Anbieter kommerzieller Angebote haben in den vergangenen Monaten ihre Gedanken zum Wassersport zusammengetragen und in einer breiten Angebotspalette aufgeblättert.

Rasch kam dabei die Idee auf, dieses Angebot einer breiteren Gästeschar vorzustellen und dafür ein Special-Interest-Magazin aufzulegen. „Brett & Planke“ stellt die Spots und Locations für Wasser-, Trend- und Funsport vor und beschreibt, wo man wie sportlich aktiv seinen Urlaub oder seine Freizeit im Wangerland verbringen kann.

Dabei kommen Menschen zu Wort, die im Wangerland sportlich aktiv sind, zum Beispiel ein Weltklasse-Kiter, eine Familie, die sportlich mit dem Trimaran „Dienstreise“ auf der Nordsee segelt oder eine junge Windsurf-Newcomerin, die auch noch Wasserski und Stand-up-Paddeln (SUP) für sich ausprobierte.

Die Beispiele zeigen nicht nur den Spaß am Sport, sondern auch die Freude am Naturerlebnis Wangerland, ob an den Gestaden des Wangermeeres, auf dem Hooksmeer oder im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Neben der Beschreibung der Reviere gibt es auch Karten mit Piktogrammen und alle relevanten Informationen.

„Das soll keine Eintagsfliege blieben. Wir möchten das Magazin gerne in regelmäßigen Abständen herausbringen und mit aktuellen Inhalten füllen“, schwebt Armin Kanning vor. Themen für die nächsten Ausgaben schlummern schon in den Köpfen oder Zettelkästen der Akteure. Na denn: „Brett & Planke“!

● Das Magazin ist an allen Infopunkten der WTG und als Download erhältlich:

Mehr Infos unter www.wangerland.de/vor-ort/sport-aktivitaeten/wassersport