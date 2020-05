Corona-Krise: Das ist beim Sport im Freien erlaubt

Im Nordwesten Nach der Lockerung der behördlichen Auflagen in Corona-Zeiten ist am 6. Mai der kontaktlose Sport im Freien bereits in einigen Sportarten wieder aufgenommen worden – die NWZ berichtete. „Der Gesundheitsschutz steht nach wie vor an erster Stelle“, betont Boris Pistorius, Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport: „Aber ich vertraue auf das verantwortungsvolle Handeln der Sportlerinnen und Sportler. Die Vereine haben sich viele Gedanken gemacht und sind gut vorbereitet, unter den neuen Bedingungen Sport zu ermöglichen.“

Dabei müssen sowohl von den Vereinen als auch von den Sportlerinnen und Sportlern diverse Bedingungen erfüllt werden. Diese sind im Zuge der neuen Verordnung der niedersächsischen Landesregierung in Abstimmung mit dem Landessportbund (LSB) festgelegt worden. Hier ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wo darf trainiert werden ?

Erlaubt ist die körperliche und sportliche Betätigung im Freien, also auch auf Wegen und Wiesen in Parks und auf Bürgersteigen sowie die Nutzung öffentlicher und privater Freiluftsportanlagen.

Wie ist die Ausübung des Sports möglich ?

Die sportliche Betätigung auf allen Freiluftsportanlagen muss zum Schutz vor Corona-Infektionen sehr konsequent kontaktlos und mit einem Abstand von zwei Metern erfolgen. Beim Sport atmen Menschen tiefer aus und ein, als im sonstigen Leben. Deshalb können sie potenziell auch beim Ausatmen etwaige Corona-Viren in einem etwas weiteren Umkreis verbreiten.

Welche Regeln müssen auf Freiluftportanlagen unbedingt eingehalten werden ?

• Ausreichend großer Abstand zwischen allen beteiligten Personen (mindestens zwei Meter)

• Kontaktfreie Durchführung sportlicher Betätigungen

• Die konsequente Einhaltung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen

• Umkleidekabinen bleiben ebenso wie Gastronomiebereiche geschlossen

• Bekleidungswechsel und Körperpflege bitte zu Hause erledigen

• Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sowie Vermeidung von Engpässen und Warteschlangen

• Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen bleibt leider ebenfalls untersagt

• Keine Zuschauer! Begleitende Eltern möglichst draußen warten oder mit großem Abstand zum Sportgeschehen.

Welche Sportarten sind erlaubt ?

Im Grundsatz ist die Ausübung von kontaktlosem Sport unter Einhaltung des Abstandes von mindestens zwei Metern in jeder Sportart erlaubt. Allerdings gibt es Sportarten, bei denen das Abstandswahren einfacher ist als bei anderen. Unkompliziert umsetzbar sind die Hygiene- und Abstandsregeln bei der Ausübung von Individualsportarten im Freien, also beispielsweise beim Laufen, Walken, bei der Leichtathletik, beim Radsport, beim Klettern, Rudern, Tennis, beim Parcours, Segeln, Golf, Bogenschießen, Reiten, Inlineskaten oder bei allen anderen Sportarten, bei denen eine Vorwärtsbewegung oder die Vor-Ort-Ausübung einzeln erfolgt.

Was gilt für Mannschaftssportarten ?

Bei Gruppen- oder Mannschaftssportarten ist ein kontaktloses Training möglich. Die Rechtsverordnung verbietet auch Trainingsspiele nicht ausdrücklich, aber der zwingend zu jeder Zeit einzuhaltenden Mindestabstand von zwei Metern macht es so gut wie unmöglich, beispielsweise eine Spielsimulation im Fußball- oder Handball „Sechs gegen Sechs“ oder „Elf gegen Elf“ durchzuführen.

Mit wie vielen Personen darf trainiert werden ?

Bei der Zahl der Trainierenden auf den Sportanlagen gibt es keine pauschale Begrenzung. Entscheidend ist der Abstand zwischen den einzelnen Personen (zwei Meter). Hier geben sportartspezifische Konzepte des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Sportfachverbände Orientierungshilfen.

Was ist kontaktloser Sport ?

Ein Sport ist kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein körperlicher Kontakt zu anderen Mitsporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit also nur auf Abstand, ohne sich zu berühren. Keine direkten körperlichen Hilfestellungen. Die Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist erlaubt. Das heißt beispielsweise, dass das Fußball- oder Handballtraining in Form von Passen, Dribbeln oder Hütchen-Lauf möglich ist. Eine Wettkampfsimulation zum Beispiel in Form von Zweikämpfen bleibt untersagt. In Zweikampfsportarten kann also nur Individualtraining stattfinden. Verzichtet werden muss leider auch auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen, auf enges Jubeln und enges Trauern zu zweit oder in der Gruppe.

Info-Hotline Für alle Fragen rund um die Wiederaufnahme des hiesigen Sportbetriebs wurde sowohl von der Niedersächsischen Landesregierung (Telefon 0511/1206000) als auch vom Landessportbund Niedersachsen (Telefon 0511/1268210) eine Hotline eingerichtet. Der Niedersächsische Weg hin zu einem neuen Alltag mit Corona soll laut Ministerpräsident Stephan Weil „den Menschen in unserem Land einigermaßen verlässliche Perspektiven für die nächsten Wochen geben“. Dieser Weg enthält insgesamt fünf Stufen. Stufe 1 umfasste einige Maßnahmen, die schon mit der Änderung der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“ umgesetzt worden sind sowie die am 29. April beschlossenen Lockerungen. Letztere, wie etwa die vorsichtige Öffnung einiger Kultureinrichtungen, sind mit der aktuellen Verordnungsänderung zum 6. Mai in Kraft getreten. Stufe 2 soll Mitte Mai realisiert werden, sofern die Neuinfektionszahlen und die Krankenhausbelegung weiter niedrig bleiben. Stufe 3 soll nach bisherigen Planungen kurz vor Pfingsten, also Ende Mai, umgesetzt werden. Bezogen auf den Sport soll dann auch geprüft werden, ob Indoor-Sportanlagen (auch Fitnesscenter) für alle Sportarten mit dauerhafter Sicherstellung der Abstandsregelung geöffnet werden können. Auch Freibäder könnten dann mit Restriktionen geöffnet werden. Die zeitliche Abfolge der weiteren Stufen wurde bewusst noch nicht festgelegt.

Was ist mit Sportmaterial und Geräteräumen ?

Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürften von Personen nur unter Einhaltung des Abstandes (mindestens zwei Meter!) am besten einzeln betreten werden. Die Hygieneanforderungen müssen aber auch dort eingehalten werden, insbesondere sollte auf die regelmäßige Desinfektion von benutzten Sport- und Trainingsgeräten geachtet werden.

Muss ich beim Sport eine Maske tragen ?

Nein, bei der sportlichen Betätigung im Freien muss keine Maske getragen werden. Die sportliche Betätigung ist zulässig, wenn zu jeder Zeit ein Abstand von zwei Metern eingehalten wird und die Ausübung kontaktlos erfolgt.

Wer öffnet den Aktiven die Sportanlage ?

Die Anlage wird vom jeweiligen Eigentümer bzw. Betreiber geöffnet. Das sind in der Regel Vereine oder Kommunen. Durch die Verordnung gibt es keine Verpflichtung zur Öffnung einer Sportanlage. Darauf kann auch verzichtet werden, beispielsweise wenn der Betrieb personell oder wirtschaftlich nicht möglich ist. Es wird mit der Verordnung nur die Möglichkeit einer Öffnung geschaffen.

Ist für die Öffnung der Sportanlage eine Genehmigung erforderlich ?

Nein, für die Öffnung entsprechender Freiluftsportanlagen ist keine Genehmigung erforderlich. Für Fragen im Einzelfall sind die Gesundheitsämter vor Ort zuständig.

Was ist innerhalb der Sportanlage geöffnet ?

Es sind lediglich die Übungsbereiche auf der Anlage geöffnet. Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Das Umziehen für den Sport und das Duschen nach dem Sport muss deshalb Zuhause erfolgen. Die Benutzung von Toiletten ist unter Beachtung der Abstandsregelung und dem Beachten der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen möglich.

Darf ich mir etwas zu Essen und zu Trinken mitbringen ?

Trinken sollten Sie insbesondere bei längeren sportlichen Betätigungen unbedingt. Bitte Getränke und etwaige Speisen selber mitbringen. Die Gastronomie auf der Sportanlage bleibt geschlossen.

Ist der Sport in der Halle oder im Fitnessstudio möglich ?

Nein, Sport in der Halle ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Der niedersächsische Weg aus der Corona-Krise sieht in einem groben Zeitplan vor, dass Indoor-Sportanlagen ab dem 25. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Das wird aber nur dann möglich sein, wenn sich das Infektionsgeschehen bis dahin weiter so entspannt darstellt, wie in den letzten Tagen.

Sind Schwimm- und Freibäder geöffnet ?

Nein, zum jetzigen Zeitpunkt sind weder Schwimm- noch Freibäder geöffnet. Es ist vorsichtig angedacht, Freibäder ab dem 25. Mai unter strengen Auflagen wieder zu öffnen. Auch das aber steht unter dem Vorbehalt eines weiter moderat verlaufenden Infektionsgeschehens. Die Hallenbäder werden erst in einer späteren Stufe, deren Zeitpunkt noch nicht feststeht, wieder öffnen.

Sind Zuschauer bei der sportlichen Betätigung oder Training erlaubt ?

Nein, Zuschauer sind leider in der aktuellen Situation bei keiner Form der sportlichen Betätigung erlaubt.