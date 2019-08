Immer draufhalten aufs Tor – und auf die Trainerinnen

Fußball bringt Spaß – nicht nur für Jungs, sondern auch für Mädels. Das ist für den FSV Jever keine neue Weisheit – und so bot der Verein auch in diesem Sommer im Rahmen des Ferienpasses Schnuppertrainings für Jungs und Mädchen an. Den Anfang machte Trainer Andreas Neu mit neun Kindern. Die Fünf- bis Siebenjährigen trotzten der Hitze auf dem Kunstrasenplatz und hatten 90 Minuten Spaß beim Ticken, Dribbeln, Schießen und Spielen. Am Ende wurde jedes Kind für seine tollen Leistungen mit einem Pokal geehrt und für die meisten ging es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein paar Meter weiter ins Freibad... Danach gab es eine Trainingseinheit nur für Mädchen. Unter der fachkundigen Anleitung der Kickerinnen Mia und Nele und Begleitung von Lisa Jaskulska verbrachten acht Mädchen zwischen sieben und zehn Jahren und ein kleines Schwesterchen zwei schöne Stunden an der Jahnstraße. Nach einer kurzen Einweisung ging es direkt an die Umsetzung der spielerischen Übungen. Ein Highlight war dabei sicherlich das „Abschießen“ der Trainerinnen, so dass am Ende alle erschöpft, aber glücklich, feststellten: Fußball ist ein toller Sport. Für Jungs und auch für Mädchen!BILDer: