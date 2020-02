Jever Ein abgewetzter Rasen, zwei Wäschestangen als Tore – fertig ist das „Fußballstadion“: Der Platz an der Danziger Straße in Jever ist ein echter Bolzplatz und wie geschaffen für die vierte Auflage des Bolzplatz-Kicks, das Spendenturnier für den guten Zweck. Denn bei jedem Tor klingelt die Kasse: die Unterstützer der Benefizaktion spenden zehn Euro zugunsten der „Kinderhilfe Organtransplantation“. 2019 fielen 112 Tore an vier Spieltagen – 1666 Euro kamen zusammen.

Im Vorfeld der Fußball-EM ruft der Jeveraner Bernd Feldmann im Mai zum 4. Bolzplatz-Kick der Generationen auf: „Mit dem Bolzplatz-Kick rücken wir den Bolzplatz als Wiege des Straßenfußballs wieder in den Mittelpunkt und geben Eltern Gelegenheit, zusammen mit ihren Kindern zu kicken“, sagt Bernd Feldmann. Und: „Echte Fußballer wollen immer kicken – da ist der Bolzplatz perfekt, weil dort keine Trainings- und Spielzeiten gelten.“

Wer mitkicken möchte, kann zwischen folgenden Spielterminen wählen: Dienstag, 5. Mai; Mittwoch, 13. Mai; und Donnerstag, 21. Mai. Die beiden erfolgreichsten Teams jedes Spieltags treten zum Finalturnier am Mittwoch, 27. Mai, an – und dann steht der Bolzplatz-Champion 2020 fest. Gekickt wird immer von 17 bis 19 Uhr.

Wichtig: Mitmachen kann jeder. Es ist egal, ob Mitglied in einem Fußballverein oder vereinsungebunden. Auch Einzelkicker sind willkommen. Es werden wieder Siebener-Teams aufgestellt, wobei mindestens fünf Kinder dabei sein sollten. Zusätzlich hat auch jeder Kicker wieder an jedem Spieltag die Möglichkeit, an einem Tore-Tipp-Gewinnspiel mit sportlichen Preisen teilzunehmen.