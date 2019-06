Jever Es ist doch nicht so einfach wie es aussieht: Bierkisten quer zu stapeln erfordert neben Kraft und Technik auch eine Menge Geschick und Konzentration. Vor zwei Jahren beim Altstadtfest in Jever traten erstmals Teams zum Querstapeln an – nun ruft Initiator Bernd Feldmann zum 2. Wettbewerb auf.

Beim Bierkisten-Querstapeln geht es darum, leere Bierkisten (24 Flaschen) nebeneinander mit den Stapelrillen geschickt zu verbinden und zu halten – und zwar möglichst viele in einer Querreihe. Mindestens 5 Sekunden lang müssen die Kisten stehend in der Horizontalen gehalten werden. 15 Minuten Zeit und mehrere Versuche hat jedes Team, der beste kommt in die Wertung.

2. Querstapeln

• Zum Wettbewerb im Bierkisten-Querstapeln am Altstadtfest-Samstag, 12. August, können sich Teams und Einzelpersonen anmelden. Beginn ist um 14 Uhr an der Prinzengraft.

• Das Startgeld beträgt pro Team 25 Euro. Anmeldungen und Infos: Tel. 04461/ 91 89 901 oder E-Mail an bernd.a.feldmann@gmail.com

Ein Team besteht aus fünf männlichen oder weiblichen Staplern, die beim Wettbewerb die Kisten greifen, einpassen, sich gegen sie stemmen und gleichzeitig die Kistenreihe stabilisieren. Das ist eine Vielseitigkeitsprüfung für starke Arme und Durchhaltevermögen im wahrsten Sinne.

Der 2. Bierkisten-Querstapel-Wettbewerb in Jever findet bei ausreichender Beteiligung am Altstadtfest-Samstag, 10. August, von 14 bis 17 Uhr an der Prinzengraft in Jever statt. Initiator Bernd Feldmann erinnert sich gern an die die Premiere 2017, als die siegreichen „Querstapler“ der Freiwilligen Feuerwehr Jever 48 Bierkisten aneinander reihten; die „Fire Fighter Ladies“ der Freiwilligen Feuerwehr Jever-Cleverns hatten ebenfalls Können bewiesen und sich mit 34 Kisten den „Ladies-Cup“ gesichert.

Auch diesmal stapeln die Teams wieder um Pokale und Präsente. Das Startgeld beträgt für jede Crew 25 Euro. Anmeldungen bei Bernd Feldmann, Tel. 04461/91 89 901 oder E-Mail an bernd.a.feldmann@gmail.com.