Jever Nun ist vertraglich alles unter Dach und Fach: Der FSV Jever kann mit dem Bau seines neuen Vereinsheims im künftigen Sportforum an der Jahnstraße in Jever beginnen. Am Freitag unterzeichneten FSV-Vorsitzender Guido Jaskulska und Landrat Sven Ambrosy den Nutzungsvertrag. Darin ist der Betrieb des Sportforums mit allen rechten und Pflichten geregelt.

„Ich bin sehr zufrieden“, betonte Ambrosy: Mit den Ausbauplänen für den Sportplatz Jahnstraße seien gleich drei wichtige Punkte erfüllt: Die Förderung der Stadt Jever und des Schulsports sowie die Unterstützung des ehrenamtlichen Vereinssports.

Seit 2010 hatten FSV, Stadt Jever und Landkreis die Pläne fürs Sportforum vorangetrieben. Zurzeit baut die Stadt Jever einen großen Fußballplatz samt Leichtathletikanlagen und ein Trainingsfeld, der FSV baut demnächst dort sein neues Vereinsheim.

„Nehmt Rücksicht auf die Nachbarn“, mahnte Ambrosy noch. Doch deren Anliegen hat der FSV längst im Blick und macht möglichst wenig Lärm.