Jever Schwer bedröppelte Gesichter bei den Spielern der SG Cleverns-Sandel, spürbar erleichterte Akteure des VfL Stade II: Die Gefühlslage hätte bei den Sportlern der beiden Abstiegsrivalen kurz nach der Schlusssirene im Alles-oder-Nichts-Spiel der Basketball-Oberliga unterschiedlicher nicht sein können. Während die gastgebenden Grün-Weißen nach der bitteren 75:81 (43:41)-Niederlage in Jever unmittelbar vor dem direkten Wiederabstieg in die Bezirksoberliga stehen, machten die Gäste von der Unterelbe einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

• Die erste Halbzeit

Dabei hatten die Clevernser im Kampf um den Griff zum wohl schon letzten rettenden Strohhalm einen guten Start hingelegt und führten im ins „Abstiegsendspiel“ schnell mit 10:3. „In der Offensive gelang es, den Ball an den Korb zu bringen und in der Zone abzuschließen“, lobte Janik Schulze. In der Verteidigung funktionierte zunächst die Raumdeckung, auch wenn Stades Sergej König drei Dreier in Folge gelangen. Das SG-Team führte im ersten Drittel bereits mit 21:12 (8.), ehe Stade noch einmal auf 21:27 verkürzte.

Im zweiten Durchgang wechselte Cleverns-Sandel von Raum- auf Manndeckung, doch gelang König mit zwei weiteren erfolgreichen Würfen von jenseits der Dreierlinie erstmals der Ausgleich – 27:27 (12.). Nach dem 35:31 (15.) für Cleverns versenkte Stades König den nächsten Dreier. „Er hat sicherlich außergewöhnlich gut getroffen“, sagte SG-Kapitän Andre Sjuts; „Aber wir waren oftmals auch einen Schritt zu weit weg und haben ihm zu viel Zeit gelassen, seinen Wurf zu platzieren.“

Beim Stand von 43:41 für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt. „Wir haben es leider nicht geschafft, den Offensivschwung aus dem ersten Viertel mitzunehmen. Besonders die einfachen Ballverluste haben uns weh getan“, analysierte Philipp Moritz.

• Die zweite Halbzeit

Nach Wiederbeginn war zunächst Stade am Drücker (47:52/24.), ehe vor allem der Clevernser Topscorer Vjascheslav Bil mit einem 8:1-Lauf dagegen hielt. Doch wurden die Gastgeber in ihren Aktionen immer fahriger, verloren im Angriff leichtfertig Bälle, kamen in der Verteidigung mehrmals einen Schritt zu spät und gerieten folgerichtig mit 55:63 (29.) ins Hintertreffen. „Das konnte sich bei uns wohl keiner so richtig erklären“, gestand Bil: „Vielleicht haben wir angefangen den Druck und unsere Nerven zu spüren, was uns nervös und unkonzentriert gemacht hat.“

Immerhin kämpfte sich Cleverns im letzten Viertel nach dem 61:71 (34.) noch einmal auf 72:74 heran – die Partie Stand auf Messers Schneide (38.). Doch als die Hausherren 30 Sekunden vor der Schlusssirene von drei zugesprochenen Freiwürfen lediglich einen versenkten, war das der Anfang von der endgültigen Entscheidung zuungunsten der Jeverländer.

• Das Fazit

Angesichts von nun vier Punkten Rückstand auf den Tabellenvorletzten aus Stade dürfte der Abstieg der SG Cleverns-Sandel nicht mehr abzuwenden sein. „Rein theoretisch ist zwar noch was möglich, aber nach dem Verlauf dieser Saison ist es unrealistisch, auf das Wunder zu hoffen“, bilanzierte ein schwer geknickter Janik Schulze.

• Die Statistik

SG Cleverns-Sandel: Katzenberger, Kley (3 Punkte/1 Dreier), Sjuts (18/1), Wirges (4), Schulze (9), Exner, Horn (7/1), Bil (26/5), Hinrichs, Moritz (8).