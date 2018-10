Jever /Bockhorn /Schortens Zwei der drei klassenhöchsten friesischen Basketball-Teams greifen nach dem Ende der Herbstferien erstmals wieder im Wettkampfmodus zum Spielgerät.

Im Gipfeltreffen fordern die mit drei Siegen glänzend in die neue Saison gestarteten Spieler der SG Cleverns-Sandel an diesem Samstagabend vor heimischer Kulisse den ebenfalls noch unbesiegten Tabellenzweiten VfL Löningen heraus. Tipp-Off ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle am Dannhalmsweg in Jever.

Eigentlich haben die Gäste auch schon drei Siege auf dem Konto. Allerdings wurde der Erfolg gegen den OSC aus der Wertung genommen, da die Osnabrücker ihr Team inzwischen vom Spielbetrieb zurückgezogen haben.

„Löningen hat eine starke Truppe“, sieht SG-Kapitän Andre Sjuts die Gäste aus dem Landkreis Oldenburg in der Favoritenrolle: „Sie sind jung, talentiert und in der Breite sehr gut aufgestellt. Die werden definitiv ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden.“

Ein Wiedersehen gibt es am Sonntag für die Hausherren derweil mit einem alten Weggefährten. Timm Lüken, der bis 2017 noch das grün-weiße Trikot übergestreift hat und inzwischen in Vechta studiert, läuft nun für den VfL auf. Dessen neue Mannschaft ist schwer auszurechnen. „Sie haben offensiv viele Optionen. Das wird die Aufgabe in der Defensive für uns nicht leichter machen“, weiß SG-Spieler Dominik Horn.

Dennoch wollen die Hausherren gegen den Favoriten mit lautstarker Unterstützung der heimischen Fans ihre bislang blitzsaubere Bilanz ausbauen. Zumal es personell wieder besser aussieht als zuvor. Nur hinter dem Einsatz von Stefan Exner (Achillessehnenverletzung) steht weiterhin ein Fragezeichen. Ob ein Einsatz für den erfahrenen Power Forward noch zu früh kommt, wird sich erst an diesem Abend entscheiden.

Die ursprünglich für diesen Sonntag angesetzte Auswärtspartie des BV Bockhorn beim Spitzenreiter TuS Petersfehn fällt aus. Grund: Laut Angaben der Ammerländer Gastgeber ist die Mehrzweckhalle in Petersfehn aufgrund von Bauarbeiten wegen möglicher Einsturzgefahr derzeit geschlossen. Somit bestreiten die BVB Tigers, die als Aufsteiger mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison gestartet sind, ihr nächstes Punktspiel erst am kommenden Sonnabend, 27. Oktober. Dann ist um 17 Uhr der TV Delmenhorst II in Bockhorn zu Gast.

• Bezirksklasse

Aller Anfang ist schwer. Diese bittere Erfahrung machen zurzeit auch die Korbjäger des Aufsteigers TuS Oestringen. Nach drei hohen Niederlagen aus den ersten drei Saisonspielen rangieren die TuS-Timberwolves aktuell nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. An diesem Sonntag nun ist der SV Brake ab 18 Uhr in der Turnhalle Am Huntsteert zu Gast. Die Wesermärschler haben aus drei Spielen immerhin schon einen Sieg auf der Habenseite stehen.