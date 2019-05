Jever Wer wird Bolzplatz-Champion 2019? Wird die 100-Tore-Marke geknackt? Das entscheidet sich an diesem Mittwoch, 29. Mai, beim Finale des 3. Bolzplatz-Kicks der Generationen: Sechs Mannschaften treffen sich um 17 Uhr auf dem Bolzplatz an der Danziger Straße in Jever. Für dieses Finale qualifizierten sich die jeweils beiden Punktbesten der vorherigen drei Spieltage.

Erwartet werden das Team „Wadenkrampf“ des TuS Sillenstede, die „Bolzplatz-Kicker“ aus Jever, das D-Team des Heidmühler FC, die Akteure der Klasse 6a des jeverschen Mariengymnasiums, das Team Samurai aus Hohenkirchen und die Schortenser „Chaoten“.

Man darf gespannt sein, welches Team Bolzplatz-Champion 2019 wird.

Die Torausbeute an den vorherigen drei Spieltagen betrug immerhin bereits 81 Tore. Von den Unterstützern der Benefiz-Aktion Bären-Apotheke, Oldenburgische Landesbank, Brillen-Babatz, Spiel Welt, Ise-Hörgeräte, Friesenenergie und AOK wird jedes Tor mit 10 Euro Spende honoriert.

Am Finaltag werden neun Spiele zu jeweils zweimal fünf 5 Minuten ausgetragen, so dass die Gesamtspielzeit von 90 Minuten erwarten lässt, dass auch bei der dritten Auflage des Bolzplatz-Kicks die 100-Tore-Marke überboten wird, sagt Organisator Bernd Feldmann. Die Torspenden fließen an den Verein Kinderhilfe Organtransplantation (KiO) zur Unterstützung von Kindern, die auf ein Spenderorgan warten. Alle Kicker nehmen am Tore-Tipp-Spiel mit Gewinnen teil.

Wer sich das Geschehen auf Jevers Bolzplatz an der Danziger Straße nicht entgehen lassen will, ist als Zuschauer willkommen.