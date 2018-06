Jever Hoch her ging es am Mittwochabend, dem Tag vor der WM-Eröffnung nach dem Motto „WM ist morgen, heute ist Bolzplatz“ an der Danziger Straße in Jever: Eltern hatten sich mit ihren Kindern und deren Spiel- und Schulkameraden in sechs Teams zum Finale beim Bolzplatz-Kick der Generationen eingefunden, um unter der bewährten Spielleitung von Referee Winfried Brückner den Bolzplatz-Champion 2018 zu ermitteln.

Die Initiatoren Elke und Bernd Feldmann zählten insgesamt 102 Tore – die gleiche Torausbeute, die bereits im Vorjahr bei der Premiere des Bolzplatz-Kicks erzielt wurde. Bernd Feldmann dankte den Unterstützern der Bolzplatz-Aktion – Bären-Apotheke, Volksbank Jever, Friesenenergie und Oldenburgischer Landesbank – die mit ihren Tore-Spenden zu einem beachtlichen Spendenergebnis zugunsten des Vereins Kinderhilfe Organtransplantation (KiO) beitrugen: 777 Euro kamen zusammen.

Im Spiel um Rang 5 besiegten die „Clevernser Legenden“ die „Schortenser Chaoten“ mit 1:0, während im kleinen Finale um Rang 3 die „Harlinger Riesen“ den „Bolzplatzkickern“ mit 4:1 das Nachsehen gaben. Das Finale führte die E-Jugend des SV Wittmund und die Akteure der Klasse 5 des Mariengymnasiums zusammen – 2:2 endete die Begegnung.

Im entscheidenden Sieben-Meter-Schießen hatten die Fünftklässler um Ana-Carolin Hoffmann die besseren Nerven und verwandelten zum 3:2.

Manfred Meinen von der Friesenenergie überreichte den Siegerpokal an die Bolzplatz-Champions aus der 5. Klasse. Für alle gab es Fanartikel der Spitzenklubs der Bundesliga.