Jever Gelungene Turnierpremiere bei den Kiebitzen: So freute sich die Verantwortlichen des FSV Jever um den Ersten Vorsitzenden Guido Jaskulska über die große Beteiligung am erstmals angebotenen „Grundschul-Cup“ des Vereins. Angeregt durch das im vergangenen Sommer gemeinsam mit der Stadt Jever veranstaltete Streetsoccer-Turnier ebenfalls für Grundschulen, war beim FSV die Idee geboren worden, für die jüngsten Schüler und Schülerinnen der friesländischen Grundschulen (Klasse 1 und 2) eine eigene Fußball-Hallenmeisterschaft auszuspielen.

„Neun Schulen hatten zugesagt und sind mit 112 Kindern zu uns in die Jahnhalle gekommen“, erläuterte Jaskulska: „Diese sehr gute Resonanz auf unser Angebot hat uns gefreut. Ganz baff waren wir jedoch über den Zuschauerstrom, der sich im Verlaufe des Turnieres einstellte. Von Beginn an waren zahlreiche Eltern mit erschienen, und am späteren Vormittag kamen dann noch weitere nahe Verwandte dazu, sodass wir in der Spitze mehr als 300 Menschen in der Jahnhalle zählten konnten.“

Das verlangte hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität beim Orga-Team des FSV. „Die Eltern der vereinseigenen F-Jugend arbeiteten phasenweise mit bis zu vier Mann in der Cafeteria, um dem Besucheransturm Herr zu werden, Achim Röben hatte bei der Tombola kaum Zeit zum Luft holen, und auch die Turnierleitung um das Trainerteam Pierre Balke und Andreas Neu hatte alle Hände voll zu tun, um beim fröhlichen Gewusel in der Halle Struktur zu halten“, sagte Jaskulska. Auf dem Spielfeld sorgten er und Klaus Groh als Schiedsrichter für Ordnung, sodass auch der eigentliche Spielbetrieb in sportlich-begeisterter Atmosphäre unter lautem Anfeuerungsgeschrei der Fans vonstatten ging.

„Das war ein tolles Event“, freuten sich diverse Schulvertreter am Ende der Veranstaltung, verbunden mit der Hoffnung auf eine Neuauflage des Turniers im kommenden Jahr. „Und genau das machen wir“, kündigte Jaskulska an. Er verwies darauf, dass der Turniersieger, die Grundschule Schortens, einen großen Wanderpokal mitbekommen habe, den es im nächsten Jahr zu verteidigen gelte.

Alle Spielerinnen und Spieler bekamen eine eigene Plakette, jede Schule noch einen vom NFV-Kreis Jade-Weser-Hunte gestifteten Fußball zum Üben. „So verließen gegen 12.45 Uhr viele erschöpfte Kinder mit strahlenden Gesichtern wieder die Jahnhalle“, berichtete Jaskulska. Folgende Schulen nahmen an der Premiere teil: Harlinger Weg, Heidmühle, Glarum, Tettens, Jungfernbusch, Paul-Sillus, Schortens, Cleverns und Roffhausen.