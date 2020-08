Fußball-Turnier: Zweiter Anlauf für Bolzplatz-Kick

Anmeldungen zum 4. Bolzplatz-Kick

Anmeldungen zum 4. Bolzplatz-Kick der Generationen sind bis 11. September unter Tel. 04461/ 91 89 901 oder E-Mail an bernd.a.feldmann@gmail.com bei Bernd Feldmann möglich. Fußball-Fans, die die Benefiz-Aktion an den Spieltagen als Ordnungskraft ehrenamtlich unterstützen möchten, melden sich ebenfalls beim Organisationsbüro.

Das Turnier findet an drei Tagen statt: Am Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. September, sind Qualifikations-Turniere, an denen jeweils bis zu 6 Teams teilnehmen können; am Donnerstag, 17. September, stehen die Finalisten der Vortage beim „Final Four“ auf dem Bolzplatz. Gebolzt wird an allen drei Spieltagen von 17 bis 19 Uhr.

Die Teams bestehen aus jeweils sieben Kickern: zwei Erwachsenen und fünf Kindern von 8 bis 12 Jahren. Auf dem Spielfeld agieren neben einem Erwachsenen immer drei Kinder, im Tor steht stets ein Junge oder Mädchen. Spielerwechsel sind in der Partie beliebig oft möglich. Während die jungen Akteure „normale“ Tore schießen können, dürfen Erwachsene Tore nur per Kopf erzielen.