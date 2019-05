Gautzsch gewinnt Rangliste

Jever Bei der zweiten Kreisvorrangliste der Tischtenniskreise Friesland-Wilhelmshaven standen nur 13 Teilnehmer an der Platte. Die meisten Starter stellte diesmal nicht der Ausrichter MTV Jever (nur 2), sondern der STV Wilhelmshaven (5). Damit haben die Jadestädter in der Vereinswertung mit aktuell 112 Punkten besten Aussichten auf den Gewinn.

Die ersten Vier der Vorrangliste qualifizierten sich für das Endranglistenturnier, das an diesen Samstag ab 14 Uhr in Sengwarden ausgetragen wird. Die Fahrkarte dazu löste allen voran Julian Gautzsch vom SV Büppel, der mit 10:0 Siegen in Jever ungeschlagen blieb. Im letzten Spiel des Tages rang er Peter Sokolowski mit 3:2 Sätzen nieder. Der Wilhelmshavener wurde mit 10:1 Spielen Zweiter, gefolgt vom Jugendlichen Samed Kocoglu (MTV Jever/7:4) auf dem Bronzeplatz.

Vierter wurde Christian Göken (TuS Horsten/6:5), Fünfter Matthias Rudolph (MTV Jever), gefolgt von Alea Augustin (TuS Sande), der einzigen jungen Dame, die bei den Männern mitspielte.

Bei insgesamt 57 Spielen wurden 13 Partien erst im fünften Satz und 18 im vierten Satz entschieden. Cheforganisator des MTV Jever war Abteilungsleiter Thorsten Hinrichs, während sich Dieter Jürgens um die technischen Abläufe kümmerte.