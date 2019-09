Jever 82 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren gehen an diesem Samstag, 10 bis 17.30 Uhr, bei den Kreismeisterschaften der Gerätturner an den Start. An der Veranstaltung in der Mendelssohnsporthalle Jever beteiligen sich die Vereine TuS Oestringen, TuS Glarum und der MTV Jever. Die Teilnehmerinnen absolvieren einen Geräte-Vierkampf am Reck oder Stufenbarren, am Boden, am Schwebebalken und dem Sprung. Beim Kreisfinale werden die Siegerinnen des Turnkreises Friesland-Wilhelmshaven ermittelt, beim Kreisentscheid geht es um die Qualifikation für die Wettkämpfe auf Bezirksebene.