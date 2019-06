Jever Die Regionalentscheid-Wettkämpfe der Mannschaften in der Pflichtstufe P 6 waren für die Gerätturnerinnen des MTV Jever aus dem Turnkreis Friesland-Wilhelmshaven eine Anreise wert. In einem starken Teilnehmerinnenfeld durften am Vormittag zunächst die älteren Turnerinnen in der Halle des Emder TV gegeneinander antreten.

Im Jahrgangsband 2009 bis 2007, die sogenannte Bezirksklasse Schülerinnen Pflichtstufe 6, gingen für den MTV dabei noch unerfahrene Turnerinnen an den Start, die erst seit wenigen Wochen aktiv in der Bezirkswettkampfgruppe trainieren. Anna Maria Hinrichs, Charlotte Eberhards, Fenna Sassen, Julie Rottmann, Merle Greiner und Anna Lantzos waren sehr aufgeregt – kein Wunder, hatten sie doch ihren ersten Wettkampf auf dieser Ebene überhaupt zu bestreiten.

Einige Stürze am „Zittergerät“ dem Balken, ließen die Aufregung insgesamt zu groß werden. So kam es zu mehreren kleinen Fehlern an den Geräten, die in der Summe letztendlich in einem Ergebnis in der zweiten Tabellenhälfte resultierten.

„Auch solch eine Wettkampferfahrung ist wichtig,“ betonte MTV Trainerin Jeanette Weigert: „Alle Turnerinnen waren erstmals auf diesem mit starker Konkurrenz besetzten Wettstreit. Defizite erkennen und daran arbeiten, das ist die Kernbotschaft.“

Im zweiten Durchgang am Nachmittag traten die Nachwuchsklassen an. In der Wettkampfklasse der Jahrgänge 2009 bis 2011 P 6 gingen Josefin Petzsch, Rika Geyer, Nieke Rodegro, Lia Staub, Hannah Weigert und Karlotta Begert für den MTV an den Start.

Am Ende landeten die Turnerinnen als Mannschaft auf dem zweiten Platz und lösten damit das Ticket für die Finalwettkämpfe im November. Auch in den Einzelwertungen überzeugten die Jeveranerinnen: Rika Geyer gelang die beste Barrenübung ihrer Wettkampfklasse. Eine bereits sehr präzise geturnte Schwebekippe als Bonus-Element in dieser Stufe machte dies insbesondere möglich.

Josefin Petzsch konnte nachziehen. Sie erhielt für ihren ebenfalls guten Sprung die viertbeste Note von 14,80 Punkten. Als beste Turnerin in der Mannschaft katapultierte sich Josefin Petzsch auf Platz zwei und Lia Staub auf Rang drei in der Mehrkampfwertung. Beide brachten damit hervorragende Ergebnisse in die Teamwertung ein.

„Es war eine gelungene Veranstaltung, ein entspannter Wettkampftag mit guten Ergebnissen“, resümierte Jeanette Weigert: „Auf die Leistungen der friesischen Turnerinnen bin ich stolz und freue mich mit ihnen. Wir blicken zuversichtlich auf den schon in Kürze anstehenden nächsten Wettkampf.“

Direkt nach den Sommerferien geht es für die MTV-Turnerinnen nach Hage. Die „Bezirksliga“ ist auch ein Mannschaftswettkampf. Geturnt wird dort die Vorrunde in der höheren Pflichtstufe P 7 Nachwuchs (Jahrgänge 2009/2010 und 2007/2008) sowie der Kürklasse 3. Ende September folgen dann die Kreisentscheid- und Finalwettkämpfe im Einzel.