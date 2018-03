Grundschüler greifen zum Handball

Jever Beste Stimmung beim Hineinschnuppern in den Handballsport herrschte in der Sporthalle an der Jahnstraße aus Anlass des Handball-Schulturniers für die 3. und 4. Klassen der Grundschulen Paul-Sillus, Harlinger Weg und Cleverns. Vormittags spielten sechs Mannschaften der 3. Klassen und nachmittags sechs Mannschaften der 4. Klassen um den Sieg in ihrer Gruppe.

„Da auch in den Schulen zurzeit viele Kinder krank sind, fiel die Besetzung der einzelnen Mannschaften teilweise knapp aus“, erläuterte Mitorganisatorin Birgit Graalfs von der HG Jever/Schortens: „Das wirkte sich aber nicht auf die Spiele aus. Schon bei den 3. Klassen sahen die zahlreichen Zuschauer viele gute Spiele und tolle Leistungen der Schüler und Schülerinnen.“

Bei den 4. Klassen gab es dann fast nur knappe Ergebnisse. Die höchste Tordifferenz betrug in zwei Spielen vier Treffer. Die Mannschaften wurden von Spielern, Spielerinnen sowie Trainern der HG Jever/Schortens betreut, die selber auch großen Spaß hatten und sich freuten, wenn „ihre“ Mannschaft Tore erzielte. „Besonders hervorzuheben ist die tolle Schiedsrichterleistung von Tjorben Höfer“, erklärte Graalfs: „Er hat erst im Dezember den Schiedsrichterschein erworben und souverän einen großen Teil der Spiele geleitet.“

Die Verantwortlichen der HG bedankten sich auch in diesem Jahr für die Unterstützung seitens der Grundschulen und Lehrkräfte. Vor der Siegerehrung sagte Janis Höfer, der auch eine Mannschaft betreute: „Sieger sind alle, die viel Spaß gehabt haben.“

Die Siegermannschaften erhielten jeweils einen Pokal: die Teams Harlinger Weg 3b und Paul-Sillus-Schule 4/3. Für jede teilnehmende Mannschaft gab es zudem einen Urkunde. Alle Kinder bekamen ein Überraschungsei und eine Urkunde vom Handball-Verband Niedersachsen (HVN) für ihre Teilnahme.