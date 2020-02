Grundschüler kicken um Pokale

Jever Fußball wird nicht nur im Verein gespielt: Auch in Grundschulen bringt der FSV den Kindern Fußball im Rahmen von Schulkooperationen näher und bietet an einigen Schulen Fußball-AGs an. Auf Initiative von FSV-Jugendtrainer Andreas Neu laden die Kiebitze nach der erfolgreichen Erstauflage 2019 auch in diesem Jahr wieder zum Grundschul-Cup für 1. und 2. Klassen ein. Es treten dabei gemischte Schulteams von Grundschulen aus dem Jeverland zum Kampf um den Wanderpokal an.

Aus Jever sind die Paul-Sillus-Schule und die Grundschule Cleverns dabei, aus der Nachbarstadt die Grundschulen Heidmühle, Glarum und Sillenstede. Die Wangerländer Fahne wird von der Grundschule Tettens hochgehalten.

Los geht es an diesem Freitag, 14. Februar, um 8.45 Uhr in der Sporthalle Jahnstraße in Jever. Die Siegerehrung ist für 13 Uhr geplant.

Außerdem wird nicht nur Fußball gespielt: Die Kinder müssen in einem Quiz auch ihr Wissen über die schönste Sportart der Welt unter Beweis stellen. Die Lehrer sind in einem eigenen Wettbewerb gefragt. Zuschauer sind gern gesehen. Wer am Freitag nicht vor Ort sein kann, kann live zusehen: