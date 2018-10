Jever Der Sportplatz-Ausbau an der Jahnstraße durch die Stadt Jever ist abgeschlossen: Dort muss nun nur noch der Rasen wachsen. Für rund 1,2 Millionen Euro hat die Stadt seit Jahresanfang einen neuen Großfeld- und einen Kleinfeld-Rasenplatz für den Fußball- und Schulsport angelegt.

Nun wird es Zeit, dass auch der FSV Jever den Bau seines neuen Vereinsheims in Angriff nimmt. Wie berichtet, arbeitet der FSV Jever seit 2009 gemeinsam mit der öffentlichen Hand daran, die sportlichen Rahmenbedingungen insbesondere für die Jugend in Jever weiterzuentwickeln. So entstand 2013 der Kunstrasenplatz an der Jahnstraße, 2015 sanierte der FSV Jever das am Kunstrasenplatz gelegene Sanitärgebäude.

Der FSV Jever macht nun „Nägel mit Köpfen“, indem er mit dem lang geplanten Bau seines neuen Vereinsheims begonnen hat, um an der Jahnstraße eine neue sportliche Heimat zu finden und das vereinsinterne Miteinander weiterzuentwickeln. Am Freitag, 19. Oktober, erfolgt um 13 Uhr die Grundsteinlegung für das neue FSV-Vereinsheim an der Jahnstraße.

Mehr als 180 000 Euro hat der FSV Jever an Eigenmitteln gesammelt. Bei einer außerordentlichen Versammlung hatten die Mitglieder vor einigen Wochen grünes Licht für den letzten notwendigen Schritt zum Umzug des FSV an die Jahnstraße gegeben. Der Vorstand wurde ermächtigt, den Vereinsheimbau zu beauftragen.

Gebaut wird die große Lösung: Neben den Vereinsräumen wird der Neubau vier weitere Umkleiden mit Duschen und WCs enthalten. 472 000 Euro wird der FSV in die Hand nehmen. Das Finanzierungskonzept sieht eine Mischung aus Eigenmitteln, verschiedenen Zuschüssen und Kreditaufnahmen vor. Weil der Umkleide- und Sanitärtrakt barrierefrei und behindertengerecht ausgebaut wird, hat der Vorstand auch bei der „Aktion Mensch“ einen Förderantrag gestellt.

Nach Fertigstellung des Sportforums wird der Landkreis die Trägerschaft und damit auch Unterhaltung und Pflege übernehmen.

Melanie Hanz https://www.nwzonline.de/autor/melanie-hanz Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965311 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Infos unter fsv-jever.de