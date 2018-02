Jever Großer Jubel bei den Landesklassen-Handballerinnen der HG Jever/Schortens: Das Team von Trainer David Onnen hat am Wochenende mal wieder seine Heimstärke im Sportzentrum Jahnstraße in Jever unter Beweis gestellt und sich überraschend mit 30:24 (15:12) gegen Spitzenreiter HSG Hude/Falkenburg II durchgesetzt. Für die Gäste war es erst die zweite Saisonniederlage, während die Jeverländer vorübergehend auf den fünften Tabellenplatz kletterten.

Der Schlüssel zum Sieg lag dabei in der Abwehr, in der die Jeverländerinnen beherzt zupackten und damit den besten Angriff der Liga entscheidend aus dem Konzept brachten. Zwar wurden gegen das junge HG-Team dabei acht Zeitstrafen und neun Siebenmeter verhängt, dennoch war die robuste Gangart letztlich von Erfolg gekrönt. Der ohne zwei Stammspielerinnen angereiste Tabellenführer, der in der eigenen Abwehr ebenfalls hart zulangte, zeigte sich in der hektischen Partie spürbar beeindruckt von der engagierten Gegenwehr der Gastgeberinnen.

Nach ausgeglichenem Beginn hatte sich die HG, angeführt von Laura Siebels, zur Pause leicht auf drei Treffer abgesetzt. Nach Wiederbeginn und dem 17:14 (36.) zog das Onnen-Team über 20:16 (38.) vorentscheidend auf 24:17 (44.) davon und ließ sich diesen Vorsprung über Zwischenstände von 26:20 (50.) und 28:23 (55.) nicht mehr nehmen. Selbst eine doppelte Zeitstrafe gegen Laura Ettelt (49.) hatten die Jeverländerinnen dabei weggesteckt, auch weil sie nach dem Seitenwechsel ihr Tempospiel besser durchbringen konnten und dadurch häufiger zu leichteren Treffern kamen.

HG Jever/Schortens: Pereira Coutinho, Otten - Henning, Bergin 4, Siebels 7, Bretschneider, Beewen, Bauer 1, Rieks 4, Ettelt 8/5, Schouten 2, Oevermann 5.