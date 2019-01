Jever Die BeSS-Servicestelle für Friesland und Wittmund hat ein neues Gesicht: Kristina Klattenberg hat die Aufgaben seit Anfang Januar von Andre Osterkamp übernommen.

Wie berichtet, hatten die Kreissportbünde Friesland, Wittmund und Wilhelmshaven die Stelle 2015 als Schnittstelle zwischen Schulen und Vereinen geschaffen.

Inzwischen richtet sich das Serviceangebot auch an Kindergärten und beschränkt sich auf die Landkreise Friesland und Wittmund. Finanziert wird sie durch den Landessportbund und die beiden Landkreise, auch die Bildungsregion Friesland ist mit im Boot.

Gut ein Jahr war nach Einführung der Stelle nötig, um die Angebote, die für Kindergärten und Schulen zur Verfügung stehen, zu etablieren, berichtete Kai Langer, Vorsitzender des Kreissportbunds Friesland, bei der Vorstellung der neuen Ansprechpartnerin am Mittwoch. „Inzwischen wird zum Beispiel unser Mini-Sportabzeichen ,Hoppel und Bürste‘ für Kinder zwischen drei und sechs Jahren sehr gut angenommen“, sagt Langer. Auch die Ausbildung zum Sportassistenten an Schulen werde gut nachgefragt.

Klattenberg hat einen Bachelor in Fitnessökonomie, arbeitete lange im Fitnessstudio und studiert im Master Sport und Lebensstil an der Uni Oldenburg. Die 24-Jährige kennt aber auch den Vereinssport. Sie hat sehr gute Verbindungen in die Sportjugend, kommt gebürtig aus Esens und steht mit Judo seit mehr als 20 Jahren auf der Matte.

„Gerade Sport in Kindergärten ist ein guter Bewegungseinstieg, denn viele Kinder haben keine Berührungspunkte mit Sport“, sagt sie.

Der erste positive Eindruck der neuen Aufgaben in der BeSS-Servicestelle habe sich durchgezogen. „Ich stehe auch in gutem Kontakt mit Andre Osterkamp“, sagt sie.

Die BeSS-Servicestelle, hinter der sich die Servicestelle für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in Schulen, Kindertagesstätten und Sportvereinen verbirgt, hilft bei der Planung und Umsetzung von Sportprojekten sowie bei der Schließung von Kooperationen. Ebenso liefert sie Informationen für Fortbildungen im Schulsport.