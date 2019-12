Jever Die Fußballsparten des TuS Sillenstede und des TuS Büppel, ein Zumba-Projekt des FSV Varel, die Jugendarbeit im Boßelverein „Min Jeverland“ Sandelermöns sowie die Tischtennissparte des MTV Jever haben das Vereinsvoting der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) gewonnen und sich die Siegerprämie von insgesamt 10 000 Euro geteilt. Ulf Thomas, Direktor Privatkunden der LzO im Landkreis Friesland, überreichte jetzt die Spendenschecks von jeweils 2000 Euro an die Vertreter der fünf Vereine. Er lobte das Engagement der Vereine und deren Projekte aus der Nachwuchsförderung, die alle Teilnehmer verbinde – so auch die Vereine, die nicht unter den Top-Fünf gelandet sind.

Insgesamt 15 Vereine aus Friesland hatten bei der Aktion mitgemacht, ihr Nachwuchsprojekt in einem kurzen Video vorgestellt und es auf der Plattform der LzO hochgeladen. Dann ging es darum, möglichst viele Vereinsmitglieder, Freunde und Bekannte zu motivieren, online für das jeweilige Vereinsprojekt abzustimmen. Das gelang den fünf Vereinen, die nun ihre Spendenschecks in Empfang nahmen, am besten.

Der TuS Sillenstede bewarb sein Kunstrasenprojekt, der TuS Büppel sein Vorhaben für die Jugendtrainerausbildung. Auch beim FSV Varel ging es um Unterstützung für die Ausbildung von Übungsleitern, der MTV Jever will dem Leistungskader im Tischtennis die Teilnahme an größeren Turnieren im Ausland ermöglichen und der KBV „Min Jeverland“ investiert ebenfalls in den Aufbau einer neuen Boßelmannschaft.

Mit der Aktion des Vereinsvotings will die LzO das Engagement der Vereine belohnen und deren weitere Arbeit fördern und vereinfachen.