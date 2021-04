Jevers Rotarier helfen Burundi: Ultraschallgerät auf dem Weg nach Afrika

Jever /Meppen Die Welt ist ein Dorf und voller Zufälle. Über diese Lebensweisheiten können der aus Burundi stammende Dr. Evariste Gafumbegete, Chefarzt der Pathologie im Krankenhaus Ludmillen­stift in Meppen, und Theda Janssen-Nickel (Wangerland) eine Geschichte erzählen. Bis 2019 kannten sich die beiden Mitglieder der Rotary-Clubs Meppen und Jever-Jeverland nicht.

Bei Rotary getroffen

Dann trafen sie bei einer Rotary-Veranstaltung aufeinander und stellten fest, dass Janssen-Nickel seit den 1980er Jahren den Bruder von Gafumbegete, den Arzt Dr. Ferdinand Sango, sehr gut kennt. Immer wieder haben sich ihre Wege gekreuzt. Etwa in den 1990er Jahren, als Janssen-Nickel als Expertin für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN den Arzt wiedersah. „Ferdinand wollte nur wissen, welche Deutsche für die FAO in Burundi arbeitet – das war ich. Was für ein Zufall“, sagt Theda Janssen-Nickel.

In Burundi, einem der ärmsten Länder der Welt, baut Sango, der fast 40 Jahre in Bernkastel-Kues als niedergelassener Arzt und Chirurg gearbeitet hat, seit acht Jahren in Gatumba nahe der Hauptstadt Bujumbura eine onkologische Klinik auf. Das alles erzählte Janssen-Nickel ihrem rotarischen Freund Dr. Gerald Rodemer. Der Arzt hat für seine Wilhelmshavener Praxisgemeinschaft für Onkologie und Urologie gerade ein neues Ultraschallgerät angeschafft. Was lag da näher, als das alte, voll funktionsfähige Gerät der neuen Klinik in Gatumba zu schenken.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Gerät nötig gebraucht

Also machte sich Gafumbegete von Meppen aus mit seinem Freund Diallo Mamadou auf, um das Ultraschallgerät in Wilhelmshaven abzuholen, um es dann auf seine Kosten nach Gatumba schaffen zu lassen. Was kaum jemand weiß: In Burundi sind die Menschen seit der Kolonialzeit laut Gafumbegete noch heute sehr deutschfreundlich und an allem interessiert, was in der Bundesrepublik geschieht.

„Mein Bruder freut sich schon riesig auf das Ultraschall-Gerät, das in unserem armen Land so nötig gebraucht wird“, sagt Gafumbegete. Er kam über Rumänien zum Studium nach Kiel und ist heute Chefarzt in Meppen, hilft aber seinem Heimatland wie und wo immer es geht.