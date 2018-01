Jever Ihre Arbeit lässt sich gar nicht so leicht zusammenfassen – denn irgendwie scheinen sie alles zu machen: sie treiben selbst Sport, sie motivieren andere zum Sport, sie unterstützen Veranstaltungen – und sie schmieden Pläne für weitere Projekte Wer? Das J-Team der Turnabteilung des MTV Jever.

Fragen&Antworten Wer sich im J-Team ehrenamtlich engagieren, wer einen Kursus besuchen möchte oder allgemein Fragen zum Turnangebot des MTV Jever hat, kann sich bei Jeanette Weigert melden: Tel. 04461/ 91 70 257, 0175/ 88 13 020 (WhatsApp), E-Mail: turnen@mtv-jever.de

Seit 2016 gibt es das J-Team schon. Das „J“ steht für „Junioren“ bzw. „Jugend“ und wurde eigentlich von der Landessportjugend ins Leben gerufen, unter anderem, um junge Menschen ans Ehrenamt zu führen. „Schnell habe ich gesehen, dass das, was die Jugendlichen dort machen, hier in Jever eigentlich schon längst passiert“, sagt Jeanette Weigert, Leiterin der Turnabteilung. Deshalb hat sie gemeinsam mit Michelle Boysen und Lara Terhardt alles in die Wege geleitet, um ein offizielles „J-Team“ zu gründen.

Die Idee dahinter: im Team können sich junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren ehrenamtlich engagieren. „Von der Jugend – für die Jugend“, sagt Weigert. So haben die Teammitglieder zum Beispiel auf dem Kinderaltstadtfest oder beim Stadtjugendringtag einen „Candy-Shop“ geöffnet, in dem es Schlickertüten und Zuckerwatte, aber auch Obstspieße gab.

Darüber hinaus engagieren sich viele aus dem Team auch im Rahmen der Turnabteilung – und leiten sogar eigene Kurse. Erst Ende des vergangenen Jahres hatten sie einigen Schülern der Grundschule am Harlinger Weg Gutscheine für Sportstunden geschenkt, weil die Schule eine neue Turnhalle bekommt und derzeit auf Sportstunden in der Halle verzichten muss.

„Ganz neu ist auch das Zirkeltraining von unserem Sören“, sagt Jeanette Weigert. „Dort können Junge und Junggebliebene verschiedene Trainingseinheiten ausprobieren.“

Genau das sei eben auch das Interessante am Turnen, findet die 36-Jährige. „Jegliche Art von Körperbewegung wird in gleicher Form trainiert: Koordination, Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer – und alles mit verschiedenen Methoden.“

Gerade Kinder oder junge Menschen, die sich nicht auf eine Sportart bzw. ein Handlungsfeld festlegen möchten, seien im Turnen genau richtig aufgehoben. „Denn hier geht alles.“

Und das gilt übrigens für jeden: ob blutiger Anfänger oder Fortgeschrittener. „Die Leiterinnen und Leiter passen sich individuell den Kenntnissen an.“ Und das bedeutet: gerade jetzt zum Jahresbeginn, wo die sportlichen Vorsätze noch frisch sind, eignet sich das Turnen sicher gut. „Und dann auch noch mit anderen zusammen aktiv sein: besser kann der innere Schweinehund gar nicht besiegt werden“, meint Jeanette Weigert schmunzelnd.

Die Ideen des J-Teams reichen aber noch viel weiter. Erst Anfang des Jahres haben sie sich zusammengesetzt und über mögliche Projekte gesprochen. Und wenn die realisiert werden, dann zeigt das J-Team bestimmt wieder, wie vielfältig seine Arbeit ist.