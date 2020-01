Püttbier

Klock 12 wechselten in der Nacht zu Dienstag die Zylinder, Amtsketten und Söker – um tote Tiere aus dem Brunnen zu fischen – die Besitzer: Jevers Püttachten feierten ihr „Püttbier“ – in ungebrochener Tradition: Seit 1756 wird das „Püttbier“ am Montag nach dem Dreikönigstag gefeiert. In Jever gab es 16 öffentliche Brunnen bzw. „Pütten“. Jeder Brunnen versorgte einen Stadtbezirk, dessen Bewohner zur „Püttacht“ gehörten.

Die neuen/alten Püttmeister:

• An der Leide: (2018: Elfi Weinberg) Friedrich Wilbers

• Bremer Schlüssel: (Reiner Ertelt) Buskohlpütt: (Johann Ihnken) Karl-Hermann Störmer

• Cyriacus-Pütt: (Udo König) Günther Beike

• Drostenpütt: (Martin Habighorst) Hermann Schmidt

• Hochhamm-Pütt: (Werner Pannbacker)

• Hof-Pütt (Rahrdum): (Christoph Gerken) Dirk Domrose

• Kattrepel-Pütt: (Heiner Janßen)

• Küsters-Pütt: (Walter Albers) Erich Matthies

• Lange Leitung: (Arno Hinrichs) Hugo Ihnken

• Marstall/Kl. Rosmarinstraße/Kirchenpütt: (Günter Jackisch und Ulrich Schönborn ) Dr. Andreas Hackenberg

• Melkklampütt: (Oliver Hans) Dieter Lübben

• Mönchswarf: (Dirk Baalmann)

• Moorwarfer Püttgenossen: (Mariechen Hösken)

• Müntzpütt: (Heide Albers) Helga Fokuhl

• Pannewarf: (Florian Lehmann) Johann Georg

• Rats-/Albanipütt: (Jan Edo Albers) Olaf Th. Janssen

• Ristpütt (Rahrdum): (Stephan Rüstmann) Stefan Behnke

• Schlesier-Pütt: (Inge Oltmanns)

• Schlosserpütt: (Michael Stamer) Dedelja Ise

• St. Annen-Pütt: (Johann Dirks)

• Wanger-Pütt: (Dr. Andreas Klose) Frank Bremer

• Ziegelhof-Pütt: (Karin Schliefke) Pütt löst sich nach 34 Jahren auf.