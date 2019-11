Jever /Sande Mit einem 8:0 beim Elsflether TB haben die Frauen des TuS Sande II die Tabellenführung in der Tischtennis-Landesliga ausgebaut. Bei den Männern gewann der MTV Jever II das Derby beim personell arg gebeutelten TuS Sande 9:4 und am nächsten Tag gegen Blau-Weiß Bümmerstede 9:5.

• Frauen

„Es läuft bei uns“, freute sich Martina Krieger vom TuS Sande II. Beim Elsflether TB benötigte ihre Mannschaft anfangs noch Nervenstärke und das nötige Glück, um beide Doppel und auch das Einzel von Vanessa Black gegen Stefanie Meier jeweils in fünf Sätzen zu gewinnen. Alle anderen Spiele gingen dann aber klar an die Gäste. „Damit haben wir wieder etwas für das Spielverhältnis getan“, freute sich Krieger.

Für den TuS punkteten: Black/Boumann, Krieger/Gichtbrock, Black (2), Krieger (2), Gichtbrock, Boumann.

• Männer

Im Derby zwischen den Sander Männern und der Oberliga-Reserve des MTV Jever mussten die Gastgeber neben dem schon länger verletzten Sebastian Fengler auch noch auf Alexander Janssen verzichten. Auch ohne ihr nominelles oberes Paarkreuz boten die Sander anfangs aber noch starke Gegenwehr, um dann doch 4:9 zu verlieren.

„Das Spiel hätte auch kippen können. Am Ende haben wir aber die Gunst der Stunde genutzt und dabei natürlich von Sandes Verletzungspech profitiert“, gab Jevers Andreas Fries zu. Anders als der TuS konnte seine Mannschaft personell aus dem Vollen schöpfen: Erik Mast spielte nur im Einzel, Wilhelm Rieken nur im Doppel, um an der Seite von Volker Haltermann ein starkes Dreierdoppel zu bilden.

Das funktionierte in Sande nicht, die beiden gaben gegen Frank Black und Arne Schwarting das einzige Doppel ab. Jever führte schon 4:1. Sande blieb jedoch dran und glich aus – 4:4. Danach aber zogen die Gäste davon. „Im letzten Hinrundenspiel müssen wir bei SW Oldenburg unbedingt Punkte gegen den Abstieg holen. Dafür hoffen wir auf eine Verbesserung der Personalsituation“, erklärte Fengler.

Beim 9:5 gegen Bümmerstede stellte Jever II genauso auf wie am Vortag, dieses Mal funktionierte die Taktik im Doppel. Dennoch lief es ähnlich wie in Sande: 3:4 lag der MTV sogar zurück, um dann das ein oder andere knappe Spiel zu gewinnen und doch davonzuziehen. Vor allem Hendrik Hicken trumpfte mit vier Einzelsiegen am Wochenende stark auf. „8:4 Punkte sehen gut aus, zurücklehnen dürfen wir uns in dieser spannenden Liga damit aber nicht“, mahnte Fries.

Für die Sander Männer waren Black/Schwarting, Hendrik Biele, Lukas Meinen und Hannes Biele siegreich. Für den MTV Jever II punkteten Hicken/Fries (2), Lessenich/Rohlfs, Haltermann/Rieken, Lessenich (3), Hicken (4), Fries, Haltermann (2), Rohlfs (3) und Mast.