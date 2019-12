Jever /Sande Ein echtes Spitzenspiel gibt es am letzten Hinrunden-Spieltag für den MTV Jever in der Oberliga. Mit dem TSV Lunestedt und Jever treffen am Sonntag der Zweite und Dritte der Tabelle aufeinander. Anders sehen die Vorzeichen für die Frauen des TuS Sande aus, die beim Vorletzten TuSG Ritterhude am Sonntag favorisiert sind.

Auch in der Landesliga der Männer sind der TuS Sande und der MTV Jever II in unterschiedlichen Situationen. Die MTV-Reserve könnte am Sonnabend durch einen Erfolg beim Schlusslicht TSV Venne Rang drei sichern, der TuS muss am Sonntag bei Schwarz-Weiß Oldenburg II punkten, um nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern.

• Männer

Oberliga: Durch drei Siege in Folge habe das Sextett aus Jever viel Selbstvertrauen gesammelt, und so sei ein weiterer Punktgewinn nicht unrealistisch, hofft MTV-Pressesprecher Malte Stickel. Mit einem Sieg könnten die Jeveraner an Lunestedt sogar vorbeiziehen und die Hinrunde auf Rang zwei beenden.

Beim MTV ist Bennet Robben wieder statt Florian Laskowski dabei. Lunestedts Zweier, Matti von Harten, hat sich in der vergangenen Woche in Lutten die Achillessehne gerissen. Er hat bereits angekündigt, dass er im Einzel aufgestellt, seine Spiele aber kampflos abgeben werde. Einfach wird es für den MTV dennoch nicht, Lunestedt gilt wegen der zahlreichen und lautstarken Zuschauer in der Halle als heimstark.

Landesliga: Der MTV Jever II steht mit 9:7 Punkten gut da. Beim bisher noch ohne Punkte das Tabellenende zierenden TSV Venne könnte der MTV durch einen Sieg Platz drei zum Hinrunden-Ende sichern. Die Gastgeber haben zuletzt wieder auf ihren lange verletzten Spitzenspieler Michael Kühn zurückgreifen können, der aber noch weit von seiner Topform entfernt schien. Bei Jever ist Björn Lessenich wieder dabei.

Der TuS Sande II steht vor einer ganz wichtigen Partie. Im Falle einer Niederlage bei Schwarz-Weiß Oldenburg II würde der TuS auf den vorletzten Platz zurückfallen. „Ein ganz wichtiges Spiel gegen den Abstieg. Zwei Punkte täten uns sehr gut“, meint deswegen Spitzenspieler Sebastian Fengler, der allerdings weiterhin wegen seiner Knieverletzung zum Zuschauen verdammt ist.

• Frauen

Oberliga: Der TuS Sande will in voller Besetzung bei der TuSG Ritterhude das Punktekonto ob des zu erwartenden Fehlens von Meike Fengler in der Rückrunde weiter auffüllen. Bei Ritterhude fällt schon jetzt die Spitzenspielerin wegen Schwangerschaft aus. Ohne Katharina Wrieden gab es für die Gastgeber aus dem Landkreis Osterholz zuletzt drei sehr deutliche Niederlagen. Sande ist also favorisiert und könnte mit einem Sieg auf Platz drei überwintern.