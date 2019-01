Jever 63 Meistertitel waren zu vergeben: Der Sportschützenkreis Jeverland hat seine Kreismeister ausgezeichnet. Kreissportleiter Henning Wolff und Jevers Schützenpräsident Waldemar Janssen nahmen die Ehrung jetzt im Schießsportleistungszentrum Jever vor.

Teilgenommen hatten 131 Schützinnen und Schützen der Vereine Olympia Roffhausen, Jever, Accum, Sande, Schortens, Tettens und Wangerooge sowie vom Fliegerhorst Upjever. Erfolgreichster Verein mit 27 Kreismeister-Titeln war Jever, gefolgt von Roffhausen (13) und Fliegerhorst (7). Jeweils fünf Titel – und damit die meisten pro Schütze – konnten Jürgen Swegat und Martina Schmidt, beide vom Schützenverein Jever, holen.

Kreissportleiter Henning Wolff als Organisator dankte allen, die ihn bei der Abwicklung der Kreismeisterschaft unterstützt haben. Er kündigte an, dass im neuen Sportjahr einige Wettkämpfe hinzukommen werden – so hat sich eine Gruppe von sieben Schützen in Jever zusammengefunden, die sich bereits dem Schießsport mit Großkaliber Gewehr und Flinte widmen.

Besondere Auszeichnungen konnten Petra Eiben-Wolff, Angelika Wolff, Andreas Tieste, Manfred Wolff und Henning Wolff – alle vom Schützenverein Sande – entgegennehmen: Sie haben die Bedingungen für das Meisterabzeichen des Deutschen Schützenbunds erfüllt: Sie schossen bei den Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften mit dem Luftgewehr Auflage mit 30 Schuss jeweils über 300 Ringe und erhielten nun Abzeichen und Urkunde.

Die Kreismeister des Sportschützenkreises Jeverland Lichtpunktgewehr: Jannik Schnäckel (Schüler I, SV Olympia Roffhausen). Luftgewehr:

• Schüler I: Jannik Schnäckel

• Jugend: Vincent Meyer-Zurwelle (Jever)

• Junioren I: Yannik Fliegenschmidt (Wangerooge)

• Junioren II: Keno Merkel (Roffhausen)

• Juniorinnen II: Marlene Zaage (Sande)

• Herren I: Jens Hinrichs (Roffhausen)

• Damen I: Viola Bruneske (Roffhausen)

• Herren II: Marc Schnäckel (Roffhausen) Luftgewehr Auflage:

• Senioren 0: Mike Mibach (Accum)

• Seniorinnen 0: Sylvia Wolters (Accum)

• Senioren I: Andreas Tieste (Sande)

• Seniorinnen I: Petra Eiben-Wolff (Sande)

• Senioren II: Egon Kuhn (Wangerooge)

• Senioren III: Willi Gogler (Sande)

• Seniorinnen III: Angelika Wolff (Sande)

• Senioren IV: Henning Wolff (Sande)

• Seniorinnen IV: Gertrud Schreiber (Roffhausen)

• Senioren V: Manfred Wolff (Sande) Kleinkaliber (100 Meter Auflage):

• Senioren I: Jürgen Swegat (Jever)

• Seniorinnen I: Martina Schmidt (Jever)

• Senioren II: Robert Löhr (Schortens)

• Seniorinnen IV: Irene Kunze (Jever)

• Senioren V: Kurt Warnack (Jever)

• Seniorinnen V: Ulrike Lochte (Jever) Kleinkaliber (Gewehr Auflage):

• Senioren I: Jürgen Swegat (Jever)

• Seniorinnen I: Martina Schmidt (Jever)

• Senioren II: Robert Löhr (Schortens)

• Senioren III: Wolfgang Grothe (Jever)

• Senioren IV: Kurt Reinicke (Jever)

• Seniorinnen IV: Irene Kunze (Jever)

• Senioren V: Kurz Warnack (Jever)

• Seniorinnen V: Ulrike Lochte (Jever) Kleinkaliber (Gewehr, Auflage, Zielfernrohr):

• Senioren V: Kurt Warnack (Jever) Kleinkaliber Liegendkampf:

• Herren II: Michael Warnack (Jever) 10 Meter Luftpistole:

• Herren I: Felix Merbt (Jever)

• Damen I: Yasmin Bremer (Roffhausen)

• Damen II: Anja Stöhr (Roffhausen)

• Herren III: Andreas Kegel (Roffhausen)

• Damen III: Martina Schmidt (Jever) 10 Meter Luftpistole Auflage:

• Seniorinnen 0: Susanne Runck (Roffhausen)

• Senioren I: Michael Marohn (Roffhausen)

• Seniorinnen I: Martina Schmidt (Jever)

• Senioren IV: Henning Wolff (Sande)

• Senioren V: Manfred Wolff (Sande) 25 Meter Pistole:

• Herren I: Moritz Breitner (Jever)

• Damen I: Anja Stöhr (Roffhausen)

• Herren III: Jürgen Swegat (Jever)

• Damen III: Martina Schmidt (Jever)

• Herren IV: Horst Poersch (Schortens) 25 Meter Pistole 9 mm:

• Herren I: Markus Haßlbeck (Jever) Revolver .357magn:

• Herren I: Jörg Bauer (Jever)

• Herren III: Jürgen Swegat (Jever) Trap:

• Herren I: Sascha Ries

• Herren II: Ingo Philippi

• Herren III: Oliver Olzmanns

• Herren IV: Klaus-Detlef Kunze (alle Fliegerhorst Upjever) Skeet:

• Herren II: Ingo Philippi

• Herren III: Robin Heidemann

• Herren IV: Klaus-Peter Scharlau (alle Fliegerhorst Upjever) Bogen Halle 18 m:

• Herren III: Jürgen Swegat