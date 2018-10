Jever /Schortens Nichts zu holen gab es diesmal für zwei friesische Basketball-Teams trotz Heimvorteils.

SG Cleverns-Sandel - VfL Löningen 51:73 (36:33). Im Gipfeltreffen Zweiter gegen Erster haben die gastgebenden Grün-Weißen nach zuvor drei Siegen in Folge die erste Saison-Niederlage einstecken müssen. Dabei hatten die Hausherren nach einer starken ersten Halbzeit mit guter Ballbewegung, energischem Zug zum Korb und fokussierter Defensive gegen den favorisierten Aufstiegsaspiranten noch in Führung gelegen. „Sicherlich waren die Rollen vor der Partie klar verteilt, aber am Ende so eine deutliche Niederlage einstecken zu müssen, tut natürlich weh“, gab Kapitän Andre Sjuts zu.

Statistik Bezirksoberliga Bezirksoberliga SG Cleverns-Sandel - VfL Löningen 51:73 (36:33) SG Cleverns-Sandel Dott (4 Punkte/1 Dreier), Katzenberger, Sjuts (5), Wirges, Schulze (12), Exner (7), Horn (6), Bil (13), Hinrichs (2), Moritz (2). Bezirksliga Bezirksliga TuS Oestringen - SV Brake 37:57 (9:23) TuS-Timberwolves Corswandt (2), Dott (6), Faeser, Heimburg, He. Jürgensen (8), Ho. Jürgensen (2), Lewis (13), Schlag (6).

Schließlich hatten die Clevernser nach der Pause alle positiven Aspekte aus den ersten 20 Spielminuten vermissen lassen. „Es ist schwer zu verstehen, wie wir den Faden dermaßen verlieren konnten“, zeigte sich auch Center Philipp Moritz enttäuscht.

Rückblick: Mit zwei erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen waren die Gastgeber vielversprechend in die Partie gestartet und führten nach sechs Minuten mit 15:7. Nach dem ersten Viertel (22:17) entwickelte sich dann zunächst ein offener Schlagabtausch. „Es war eine Partie, die zu diesem Zeitpunkt das Prädikat Spitzenspiel verdient hatte“, sagte Janik Schulze: „Beide Teams suchten energisch den Zug zum Korb und legten viel Tempo an den Tag.“

Nach dem Seitenwechsel allerdings waren die Hausherren nicht wiederzuerkennen. Nichts wollte mehr gelingen, und so kamen die Grün-Weißen im dritten Viertel gerade einmal auf drei mickrige Zähler. Derweil zündete Torben Brogmus aufseiten der Löninger den Turbo und erzielte allein im dritten Durchgang 16 Zähler. „Das war katastrophal“, bilanzierte Stefan Exner: „Wir haben die Köpfe zu schnell hängen lassen.“

Dabei spielte er auf einen schnellen 8:0-Lauf der Gäste an, der den Clevernsern direkt den Rückenwind der ersten Hälfte aus den Segeln nahm. Nach zwei Punkten von Vjascheslav Bil setzte Brogmus zum eigenen 8:0-Lauf und sorgte so bereits für eine Vorentscheidung (49:38/28.).

„Nach der Leistung in der ersten Hälfte ist die Höhe der Niederlage hart für uns“, sagte Exner: „Aber nach der Leistung in der zweiten Halbzeit geht sie natürlich in Ordnung. Jetzt heißt es, Mund abputzen und weitermachen.“

• Bezirksklasse

TuS Oestringen - SV Brake 37:57 (9:23). Weiter kein Bein an Deck bekommen die Korbjäger des Aufsteigers. In einer äußerst korbarmen Partie hatten sich die Timberwolves zwar mehrmals gute Wurfpositionen erspielt, jedoch wollten die Körbe einfach nicht fallen. Nach der Pause lief es besser für die Gastgeber, die nun auch aus der Distanz trafen und mehr Zug zum Korb entwickelten. Jedoch war der Rückstand nicht mehr aufzuholen.