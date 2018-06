Jever Eine Region zeigt Herz: Dass das Motto des dritten Hospiz-Laufs am Samstag zum Teilnehmerfeld passte, zeigte sich nicht erst nach dem ersten Startschuss, sondern bereits bei Anmeldung und Vorbereitung. Insgesamt gingen auf dem Kirchplatz in Jever 624 Läuferinnen und Läufer an den Start. Davon waren 108 Kinder, 26 Jugendliche und 490 Erwachsene.

Alle liefen Runde um Runde, auch wenn der Schweiß strömte und die Köpfe immer röter wurden. Mit jeder gelaufenen Runde werden das Friedel-Orth-Hospiz in Jever und das Kinder- und Jugendhospiz in Wilhelmshaven unterstützt. Die Läufer hatten sich zuvor Sponsoren gesucht, die je gelaufene Runde einen bestimmten Betrag für die Hospize spenden. Die Gesamtsumme wird allerdings erst in den kommenden Tagen feststehen. Die Männer liefen übrigens maximal 34 Runden, die Frauen 33. Hospiz-Botschafter David Safier gab den Startschuss.

