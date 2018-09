Jever Am Ende waren sich alle einig: Die Rahmenbedingungen für den Vereinsheimbau können kaum besser sein – und deshalb soll der Bau des neuen FSV-Gebäudes im Sportforum Jever an der Jahnstraße noch in diesem Monat beginnen.

Bei einer außerordentlichen Versammlung haben die Mitglieder am Samstagabend grünes Licht für den letzten notwendigen Schritt zum Umzug des FSV an die Jahnstraße gegeben. „Die Baugenehmigung liegt vor, es sind Eigenmittel von mehr als 180 000 Euro vorhanden, der Landessportbund hat eine Förderung zugesagt und die Zinsen bewegen sich auf einem historisch niedrigen Niveau“, fasste Vorsitzender Guido Jaskulska zusammen.

Der Vorstand wurde ermächtigt, den Vereinsheimbau jetzt zu beauftragen. Gebaut wird die große Lösung: Neben den Vereinsräumen wird der Neubau vier weitere Umkleiden mit Duschen und WCs enthalten. 472 000 Euro wird der FSV in die Hand nehmen. Das Finanzierungskonzept sieht eine Mischung aus Eigenmitteln, verschiedenen Zuschüssen und Kreditaufnahmen vor.

Weil der Umkleide- und Sanitärtrakt barrierefrei und behindertengerecht ausgebaut wird, hat der Vorstand auch bei der „Aktion Mensch“ einen Förderantrag gestellt.

„Uns sollte allen klar sein, dass wir auch in Zukunft gemeinsam immer wieder im Kleinen wie im Großen daran arbeiten müssen, die erforderlichen Mittel für unser neues Vereinsheim nachhaltig aufzubringen“, mahnte Jaskulska. Er und der gesamte Vorstand danken den Mitgliedern – knapp 550 – für das große Vertrauen.

Auf dem Sportplatz Jahnstraße baut die Stadt Jever einen weiteren Fußballplatz plus ein Kleinfeld sowie Leichtathletik-Anlagen und eine Flutlicht-Anlage. Die Kosten: Rund 1,2 Millionen Euro. Das kleine Trainingsfeld entsteht auf dem bisherigen Freibad-Gelände – die Fläche wurde an den Landkreis als Eigentümer des Sportplatzes übertragen. Der Sportplatz Schützenhofstraße wird aufgehoben und als Bauplätze verkauft – mit den Einnahmen wird die Stadt Jever den Bau an der Jahnstraße finanzieren. Der FSV Jever baut jetzt sein neues Vereinsheim mit weiteren Umkleide- und Sanitärräumen an der Jahnstraße. Es entsteht genau zwischen Kunstrasenplatz und Sporthalle auf einer Grundfläche von 13 mal 26 Quadratmetern. Wenn das Sportforum fertig ist, wird der FSV innerhalb neun Jahren eine Menge Geld verbaut haben: Mit 35 000 Euro hatte der Verein 2013 den Kunstrasenplatz des Landkreises mitfinanziert, 75 000 Euro steckte er 2015 in die Modernisierung der Umkleide- und Sanitärräume des Landkreises. Nun folgt der Bau des Vereinsheims für rund 472 000 Euro inklusive Fördermitteln. Nach Fertigstellung des Sportforums wird der Landkreis die Trägerschaft und damit auch Unterhaltung und Pflege übernehmen.