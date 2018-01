Jever Ein ganzer Saal grün-weiß: Die Mitglieder des FSV Jever in ihren Vereinsjacken waren am Mittwochabend nicht zu übersehen. Ein bisschen versteckt dazwischen die Anlieger aus Jahnstraße, Viethstraße und Lükenshof. „Nun habe ich glatt meine grün-weiße Fanjacke vergessen“, scherzte einer.

Die Resonanz auf seinen Anlieger-Infoabend zum Ausbau des Sportplatzes Jahnstraße freute Bürgermeister Jan Edo Albers sichtlich: „Wir hatten auf große Beteiligung gehofft, denn wir wünschen uns, dass die Nutzer des Sportforums und die Nachbarn ins Gespräch kommen, damit ein gutes Miteinander entstehen kann“, sagte er.

Denn natürlich gibt es einen Interessenskonflikt – und der zeigte sich schnell: Die gut 600 Kicker des FSV werden nach ihrem Umzug vom Schützenhofplatz ins Sportforum im Herbst den Fußballplatz intensiv bespielen – auch am Wochenende. Die Nachbarn in den Wohngebieten drumherum dagegen wollen vor zuviel Lärm geschützt werden.

Trainingsbetrieb auf dem Fußballplatz ist wochentags bis 21 Uhr, freitags und samstags bei Spielen auch bis 21.30 Uhr. Sonntags endet der Spielbetrieb um 18 Uhr.

„Dass auf einem Sportplatz ein gewisser Geräuschpegel herrscht, ist uns klar“, betonte Karl Helmer aus der Viethstraße. „Uns stören auch nicht die Kinder und ihr Jubeln. Aber das Gebrüll der Trainer und der Eltern – das muss nicht sein. Ich kann nach einer halben Stunde allein vom Gebrüll der Trainer die Namen der Kinder in der Mannschaft auswendig“, sagte er.

Extrem laut zu hören ist laut Anliegern auch, wenn scharf geschossene Bälle gegen die Bande knallen. Und bei Punktspielen trommeln die Zuschauer auch gern mal auf der Bande herum – und das ist laut Sportplatz-Nachbarn ein Riesenlärm.

Das bestätigte ein FSV-Trainer: „Wir erschrecken selbst oft, wenn ein Ball gegen die Bande kracht“, sagte er. Deshalb werde darüber nachgedacht, die Bandenwerbung am Zaun anzubringen und eventuell zusätzliche Fangnetze zu bauen.

Um Lärm zu vermindern, wird der FSV bei Punktspielen außerdem auf Einlaufmusik und Toransagen – durchaus üblich etwa in Heidmühle und Varel – verzichten.

FSV-Vorsitzender Guido Jaskulska ist wichtig, dass Fußballer und Anlieger ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis pflegen: Er gab deshalb an alle seine Kontaktdaten weiter. Und er schlug vor, dass sich Nachbarn und FSV-Vorstand zusammensetzen, um zu besprechen, was funktioniert und was verbessert werden kann. „Die Nutzung des Sportforums wird sich einspielen müssen. Wir müssen sehen, was wir tun können, damit es gut läuft“, sagte er.

Jaskulska schloss aus, dass auf dem Sportplatz und im neuen Vereinsheim nächtelang Partys gefeiert werden. Aber: „Da der Zaun rund um den Sportplatz recht niedrig ist, kommt es vor, dass Leute einfach darüberklettern und den Kunstrasenplatz nutzen. Das sei „unautorisierte Nutzung“, gegen die der FSV keine Handhabe hat. Und natürlich nutzen auch Gruppen in der Jugendherberge den Sportplatz.

Die Anlieger machten eines deutlich: „Baut einen Lärmschutzwall – dann haben wir alle überhaupt keine Probleme miteinander“, sagte Karl Helmers in Richtung Stadt und Landkreis.

Sportforum Jahnstraße: Das ist geplant Auf dem Sportplatz Jahnstraße baut die Stadt Jever einen weiteren Fußballplatz plus ein Kleinfeld sowie Leichtathletik-Anlagen und eine Flutlicht-Anlage. Die Kosten: Rund 1,2 Millionen Euro. Das kleine Trainingsfeld entsteht auf dem bisherigen Freibad-Gelände – das Beachvolleyball-Feld wird dazu verlegt. Der Ingo-Padd, der Weg, der an der Sporthalle entlang Richtung Lükenshof führt, fällt dadurch weg. Entlang des Zauns auf der Seite zum Lükenshof hin müssen einige Bäume weichen. Beginn der Arbeiten ist bereits Ende Februar: Dann werden Bäume gefällt, das Baufeld vorbereitet und die Wälle abgetragen. Sobald das Wetter sich besser beginnt der Bau der Drainage. Die Bauzeit ist auf sechs Monate angesetzt. Der Platz Schützenhofstraße wird aufgehoben und als Bauplätze verkauft – mit den Einnahmen wird der Bau an der Jahnstraße finanziert. Der FSV Jever baut im gleichen Zeitraum sein neues Vereinsheim mit weiteren Umkleide- und Sanitärräumen. Es entsteht genau zwischen Kunstrasenplatz und Sporthalle auf einer Grundfläche von 13 mal 26 Quadratmetern. Auf dem FSV-Baukonto haben sich mittlerweile fast 170 000 Euro angesammelt. Wenn das Sportforum fertig ist, wird der FSV innerhalb neun Jahren mehr als 250 000 Euro verbaut haben: Mit 35 000 Euro hatte der Verein 2013 den Kunstrasenplatz des Landkreises mitfinanziert, 75 000 Euro steckte er 2015 in die Modernisierung der bestehenden Umkleide- und Sanitärräume. Nun folgt der Bau des Vereinsheims. Spendenkonto und Infos unter Spendenkonto und Infos unter Nach Fertigstellung des Sportforums wird der Landkreis die Trägerschaft und damit auch Unterhaltung und Pflege übernehmen. Spendenkonto und Infos unterwww.fsv-jever.de