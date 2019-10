Jever Über das Friesland hinaus aktiv: Die beiden Sportkeglerinnen Laura Gawenda und Hella Tadken-Taddicken sind dieser Tage nicht nur für den Verein, sondern auch für die Auswahlteams aus Niedersachsen und Deutschland unterwegs – mit tollen Erfolgen.

Mit ihren guten Leistungen bei den Landesmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften hatte sich Gawenda für das Länderspiel auf Landesebene und den Nationencup auf Bundesebene qualifiziert. Nach ihrem Landesmeistertitel bei den Juniorinnen durfte sie nun in der Ländermannschaft für Niedersachsen bei den Damen ab 24 Jahren in Neumünster kegeln. Insgesamt acht Bundesländer gingen hier an den Start.

In der niedersächsischen Mannschaften spielten fünf Keglerinnen jeweils zweimal 120 Wurf an zwei Tagen. Laura Gawenda schob das drittbeste Ergebnis in ihrem Team mit insgesamt 1792 Holz (902 Holz und 890 Holz) – Niedersachsen belegte am Ende den vierten Platz.

Ihren zweiten großen Auftritt hatte die Sportlerin des MTV Jever dann beim Nationencup im dänischen Fredericia. Als Deutsche Vizemeisterin der Juniorinnen durfte sie für den Deutschen Bohle Kegler Verband der Damen starten. Der Wettbewerb wurde im K.o.-System ausgetragen, nach jeder Runde kamen die vier besten Sportkeglerinnen weiter.

Das gelang Gawenda in der ersten Runde, im Semifinale der besten 16 Spielerinnen reichte es aber nicht mehr ganz, um unter die besten acht Keglerinnen zu kommen und sich somit für das Finale zu qualifizieren. Zufrieden war die Jeveranerin aber dennoch: Bei beiden Länderspielen hatte sie sich in der neuen Altersklasse der Damen 24 tapfer geschlagen und schon ziemlich gut zurechtgefunden – und das ohne Training.

Denn die letzte Trainingsbahn in Sande ist seit dem 1. September geschlossen, aktuell wissen die MTV-Sportkegler nicht, wo sie in Zukunft weiter trainieren sollen. Deshalb ist Hella Tadken-Taddicken in den vergangenen Wochen zum Training nach Cuxhaven gereist, um sich auf den Ländervergleich der Senioren vorzubereiten.

Hier lieferte sie für das niedersächsische Team am vergangenen Wochenende eine ordentliche Leistung ab, kam an beiden Tagen auf insgesamt 1782 Holz (893 Holz und 889 Holz) und war damit drittbeste Spielerin aus ihrer Mannschaft und hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg. Das Team setzten sich gegen sechs andere Verbände durch und erspielten zusammen 7219 Holz. Damit verwies Niedersachsen Bremen (7092 Holz) auf den zweiten Platz und feierte den Sieg.