Stadtradeln In Friesland: Ab heute gilt: Rauf aufs Fahrrad

Jever 134 000 Kilometer legten rund 560 Radler in Friesland beim Stadtradeln 2019 zurück. Die Kilometer- und Teilnehmerzahl soll sich in diesem Jahr verdoppeln – das ist der Wunsch von Marisa Tammen, Klimabeauftragte im Landkreis Friesland. Dass das zu schaffen sein könnte, stellten Vertreter der Städte und Gemeinden Frieslands nun zum Start der Stadtradel-Kampagne 2020 in Aussicht.

Registrierung einfach

Ab diesem Montag, 7. September, sind alle Friesländer aufgerufen, das Auto stehen zu lassen und aufs Rad umzusatteln. Es gilt, so viele Radfahrerinnen und Radfahrer für das Projekt Stadtradeln 2020 wie möglich mobilisieren – für die Umwelt, aber auch für die Gesundheit.

Stadtradeln 2020 vom 7. bis 27. September Registrierung: über die Ansprechpartner oder die Homepage des Klimabündnisses (mit App): Infos bei:

• Stadt Jever: Jörg Schwarz und Ingo Borgmann, Tel. 04461/ 939 102, E-Mail: schwarz@stadt-jever.de

• Stadt Schortens: Karsten Toepel, Tel. 04461/ 98 21 38, E-Mail: karsten.toepel@schortens.de

• Gemeinde Wangerland/WTG: Axel Siebert und Fabienne Hoy, Tel. 04426/ 98 71 57, E-Mail: wangerland@stadtradeln.de

• Gemeinde Zetel: Jascha Burow, Tel. 04453/ 93 52 41, E-Mail: burow@zetel.de

• Gemeinde Sande: Adrian Schoolmann, Tel. 04422/ 95 88 60, E-Mail: aschoolmann@sande.de

• Landkreis Friesland sowie Gemeinden Bockhorn, Varel und Wangerooge: Marisa Tammen und Thomas Linß, Tel. 04461/ 91 94 330, E-Mail: klimaschutz@friesland.de www.stadtradeln.de

Radfahrplan Jever ganz praktisch erleben

Wie in den Vorjahren sind 21 Tage fürs Stadtradeln angesetzt: Bis 27. September sollen eine Menge Kilometer zusammenkommen. Mitmachen kann jeder, der im Landkreis Friesland wohnt, arbeitet, einem Verein in Friesland angehört oder eine Schule besucht. Anmeldungen nehmen noch bis 27. September die Rathäuser in Jever, Schortens, Zetel, Sande und Wangerland an oder direkt der Landkreis Friesland. Interessierte können sich einem offenen Team oder einem bestehenden Team anschließen oder ihr eigenes Team als Teamkapitän anmelden.

„Viele Ältere haben Probleme mit der digitalen Anmeldung, da ist es gut, dass wir direkte Ansprechpartner haben und Kilometererfassungsbögen, die die Teilnehmer ausfüllen und direkt vor Ort abgeben können“, sagt Ingo Logemann vom Landkreis Friesland. „Für jede Ziel- und Altersgruppe ist bei den Anmeldemöglichkeiten etwas dabei“, ergänzt Marisa Tammen.

Die Anmeldungen gingen bisher auch eher schleppend ein in einigen Kommunen; doch die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass sich direkt beim Start der Aktion noch Fahrradfahrer melden.

Das Klimabündnis Stadtradeln prämiert am Ende des Teilnahmezeitraums das radaktivste Kommunalparlament und die radaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern bzw. Gesamtkilometern. Zusätzlich wird der Landkreis Friesland das radaktivste Team und die radaktivste Person auszeichnen. Auch die radaktivste Klasse im Sekundarbereich wird mit 500 Euro prämiert.

Neue Konkurrenz

Auftakt- und Abschlussveranstaltungen fallen aus, die Siegerehrung ist im Oktober. Neu ist, dass Radelnde Unterteams gründen und gegeneinander im Hauptteam antreten können – so soll der Wettbewerb noch spannender werden und die Motivation der einzelnen Fahrerinnen und Fahrer steigern. Jetzt heißt es nur noch: Ab aufs Rad und Kilometer sammeln.