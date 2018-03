Oldenburg

Interaktive Übersicht So sieht die Zukunft des Klinikums Oldenburg aus

163 Millionen Euro sollen in das Krankenhaus in Kreyenbrück investiert werden. Spannend ist das Projekt auch für die Entwicklung der AEG-Brache. Was genau geplant ist, zeigt unsere interaktive Übersicht.