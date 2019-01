Jever Bei der internationalen Hallen-Europameisterschaft der Tennissenioren hat sich Elisabeth van Bömmel in der Altersklasse 80+ im Einzel den Titel gesichert. Die „43. European Seniors Open ITF Grade 1“ wurden vom 11. bis 27. Januar in der WM-Halle in Seefeld in Tirol ausgetragen. Rund 450 Aktive aus aller Welt nahmen an diesen Meisterschaften, welche als größte Europas gelten, teil.

Es wurde in den Altersklassen 35 bis 85 (bei den Frauen bis 80, bei den Männern bis 85) im Einzel, Doppel und Mixed gespielt.

Elisabeth van Bömmel wird in der AK 80+ in der Weltrangliste (WRL) an Position 13 und in der Deutschen Rangliste (DRL) an Nummer eins geführt. In der Einzelkonkurrenz wurde von zehn Spielerinnen aus Deutschland, Schweden, Frankreich, Norwegen und Russland in einem 16er-Feld gespielt. Die Jeveranerin wurde aufgrund ihrer guten Weltranglistenposition topgesetzt und hatte zunächst Freilos.

Im Viertelfinale besiegte die MTVerin Sigrid Köthe vom TC Siemens München glatt mit 6:3 und 6:0. Die Französin Inger Delamare (Nr. 37 WRL) war im Halbfinale eine schwerere Gegnerin. Elisabeth van Bömmel war schon oft auf sie getroffen und hatte stets gewonnen. Auch diesmal war die Französin beim 6:2, 6:4 machtlos. Das Endspiel war damit erreicht.

Gegnerin war die Norwegerin Marit Munro, die zuvor die Deutschen Brigitte Jung (Nr. 24 WRL/Nr. 8 DRL) und Annetraut Bauwens (Nr. 45 WRL/ Nr. 9 DRL) ausgeschaltet hatte. Im ersten Satz des Finales lag die Marienstädterin zunächst 2:4 zurück. Durch eine starke kämpferische Leistung konnte sie den Durchgang aber noch mit 6:4 gewinnen. Im zweiten Satz war die Luft bei der Norwegerin raus. Elisabeth van Bömmel spielte ihre technische Überlegenheit und bessere Kondition aus, gewann verdient mit 6:1 und damit zum wiederholten Male den Hallen-EM-Titel.

Die Jeveranerin und ihre langjährige Partnerin Brigitte Jung von der TSV Crailsheim hatten sich auch zum Doppel gemeldet. In der Altersklasse 80+ wurde jedoch nicht gespielt, da sich nur zwei Paarungen beteiligen wollten. Die Turnierleitung legte deshalb die Altersklassen 80 und 75 zusammen. In der 8er-Gruppe verlor das deutsche Duo sein erstes Spiel gegen Annetraut Bauwens und Inger Delamare, gegen die sie zuvor stets gewonnen hatten, mit 2:6, 3:6.

An der vom 15. bis 24. Februar stattfindenden deutschen Hallenmeisterschaft in Essen wird die Jeveranerin ebenfalls teilnehmen und versuchen, den 2018 errungenen Titel im Einzel zu verteidigen.