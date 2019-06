Jever Ihre ohnehin schon eindrucksvolle Titelsammlung hat die routinierte Tennisspielerin Elisabeth van Bömmel vom MTV Jever um zwei weitere Goldmedaillen auf europäischer Ebene erweitert. Die Marienstädterin startete bei den „European Regional Championships“ in Pörtschach am Wörthersee in der Altersklasse 80+. An der Senioren-EM in Österreich nahmen in den Altersklassen (AK) 35 bis 85 rund 350 Aktive aus 42 Nationen teil.

Elisabeth van Bömmel wird in der Weltrangliste (WRL) im Einzel an Nummer zwei geführt und im Doppel an Position 13. Die zehn EM-Starterinnen in der AK 80+ kamen aus Australien, Brasilien, Deutschland und Russland.

Die Jeveranerin wurde an zwei gesetzt und hatte zunächst spielfrei. Im Viertelfinale besiegte sie Sigrid Koethe vom TC Siemens München klar mit 6:1 und 6:1. Im Halbfinale ging es gegen die oftmalige Doppelpartnerin Ursula Blecking vom TC Bredeney (WRL Nr. 45, DRL Nr . 4). Im ersten Satz führte Blecking kurz mit 3:2, konnte danach aber kein Spiel mehr gewinnen und unterlag 3:6, 0:6.

Im Endspiel traf Elisabeth van Bömmel auf die an Nummer eins gesetzte Nanda Fischer aus München, die halbjährig in den USA spielt. Die Marienstädterin hatte gegen diese Gegnerin (WRL Nr. 4) bis dahin noch nicht gewonnen. In einigen nationalen und internationalen Begegnungen hatte die Jeveranerin immer nur ganz knapp den Kürzeren gezogen und dabei sogar Matchbälle vergeben.

Diesmal ging Elisabeth van Bömmel konzentriert zu Werke. Sie gewann den ersten Satz mit 6:3. Es entwickelte sich ein ausgeglichener zweiter Satz mit vielen und langen Ballwechseln, den Nanda Fischer im Tiebreak knapp mit 7:6 für sich entscheiden konnte. Im dritten Durchgang musste also ein Matchtiebreak bis 10 entscheiden.

Die Jeveranerin mobilisierte ihre letzten Kräfte und spielte insbesondere ihre läuferische Klasse aus, was zum verdienten Matchgewinn mit 10:5 und Gewinn der Europameisterschaften führte.

An der Doppelkonkurrenz 80+ nahmen nur drei Paarungen teil. Elisabeth van Bömmel spielte mit Nanda Fischer zusammen. Die ersten Partie gegen die Deutsche Ingrid Loesel (Freiburger TC) und die Ungarin Elena Mikola (WRL Nr. 26) wurde nach kurzer Dauer überlegen mit 6:0, 6:0 gewonnen. Im zweiten Spiel ging es gegen Joyce Rogers (Australierin/Nr. 48 WRL)/Sigrid Koethe deutlich enger und umkämpfter zu.

Den ersten Satz gewannen die Favoriten van Bömmel/Fischer nur mit 6:4. Im zweiten Satz lagen sie bereits mit 1:5 zurück, ehe sie ihre technische Überlegenheit ausspielten, den Durchgang auf 7:5 drehten und sich damit den EM-Titel sicherten.