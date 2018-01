Jever Einmal mehr war Senioren-Tennisspielerin Elisabeth van Bömmel vom MTV Jever auf internationaler Ebene erfolgreich auf Medaillenjagd. So sicherte sich die Friesin bei den „42. European Seniors Open“ in der WM-Halle in Seefeld in Tirol (Österreich) in ihrer Altersklasse 80+ im Einzel den dritten und im Doppel den ersten Platz. Rund 600 Teilnehmer aus 30 Nationen nehmen jährlich an diesen Senioren-Meisterschaften, die als die größten Europas gelten, in den Altersklassen 35 bis 85 teil.

Elisabeth van Bömmel wagte ihre Teilnahme, obwohl sie erst im November 2017 am Meniskus des rechten Knies operiert worden war. Sie wurde in der AK 80+ trotzdem an Nummer eins gesetzt, da sie aktuell die Deutsche Rangliste (DRL) anführt. Zudem wird sie in der Weltrangliste (WRL) im Einzel an Position zwei sowie im Doppel und Mixed jeweils an Nummer eins geführt.

In der Einzelkonkurrenz spielten in Österreich neun Frauen aus Deutschland, Frankreich, Russland und Schweden in einem 16er-Feld. Während sich die Deutsche Bärbel Allendorf in der ersten Runde klar mit 6:1, 6:3 gegen die Russin Anna Pechenkina durchsetzte, musste Elisabeth van Bömmel im Viertelfinale gegen Liselotte Müller vom Harburger TuHC ran. In einer umkämpften Partie behielt die Jeveranerin trotz ihres Handicaps in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4 die Oberhand.

Wie im Vorjahr war Christel Strung vom Kölner HTC BW (Nr. 17 WRL) die nächste Gegnerin. In diesem Halbfinale verlor Elisabeth van Bömmel den ersten Satz mit 6:4. Im zweiten Durchgang konnte sie sich kämpferisch und spielerisch steigern und diesen glatt mit 6:0 gewinnen. Im Match-Tiebreak des dritten Satzes war die Kraft der Marienstädterin allerdings am Ende. Sie verlor mit 4:10 und damit das gesamte Spiel. Der dritte Platz war aber trotzdem erreicht.

Im Doppel der AK 80+ gingen drei Paarungen an den Start: Elisabeth van Bömmel/Brigitte Jung (TSV Crailsheim/Nr. 8 WRL), Liselotte Müller (Harburger TuHC/Nr. 14 DRL) und Bärbel Allendorf (TC BW Heppenheim/Nr. 8 DRL) sowie die Schwedinnen Brigitta Ringström und Brigitta Asker (Nr. 39 WRL).

Es wurde gespielt nach der Methode Round Robin, also Jeder gegen Jeden. Im ersten Spiel bezwangen Müller/Allendorf die Schwedinnen mit 6:4, 6:4. Danach mussten Müller/Allendorf gegen van Bömmel/Jung antreten. Es entwickelte sich ein umkämpftes Match, das nur dank einer Energieleistung von van Bömmel/Jung mit 7:6 und 6:3 gewonnen werden konnte.

So musste das letze Spiel van Bömmel/Jung gegen die Schwedinnen Ringström/Asker die Entscheidung über den Turniersieg bringen. Van Bömmel/Jung spielten ihre technischen Qualitäten dabei voll aus und siegten überlegen mit 6:2 und 6:4.