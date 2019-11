Jever Das „Friesen-Power-Team“ des MTV Jever hat seinem Namen alle Ehre gemacht, denn man braucht schon jede Menge Kraft, um solch ein Programm abzuspulen: Am Sonntagmorgen waren die Marienstädter nach Hannover gereist, um nacheinander gegen die beiden Teams von Hannover 96 und gegen TTC Helga Hannover Punktspiele in der Niedersachsenliga auszutragen.

Doch diese „Ochsentour“ haben die MTV-Jungen mit Bravour gemeistert, denn nacheinander setzte man sich gegen den ärgsten Verfolger Hannover 96 I mit 8:1, danach gegen Hannover 96 II mit 8:2 und zum Abschluss bei Helga Hannover mit 8:1 durch.

Die drei Kantersiege in der Landeshauptstadt führen dazu, dass der MTV mit 22:0 Punkten erneut die Herbstmeisterschaft eingefahren hat und bei fünf Punkten Vorsprung ein durchaus komfortables Polster für die Rückrunde aufweist.

Bei den beiden Teams von Hannover 96 gab es ein Novum, denn die 96er setzten in beiden Partien nacheinander die gleichen Spieler des oberen Paarkreuzes ein. In König und Kiesow verfügt man über gute Akteure, die sich teilweise sehenswerte Duelle gegen die MTVer Mathis Kohne und Bennet Robben lieferten.

Kohne blieb dort in sämtlichen vier Spielen unbesiegt, während Robben in der ersten Partie ebenfalls beide Hannoveraner besiegte und im zweiten Spiel jeweils unterlag. Hendrik Hicken und Janto Rohlfs waren im unteren Paarkreuz zudem eine Bank und gaben kein einziges Spiel ab. Insbesondere gegen die Landeskaderspieler Shin und Pennigers gab es daher herausragende Siege. Am Ende behielt der MTV überraschend deutlich mit 8:1 und 8:2 die Oberhand.

Auch vom TTC Helga war der „MTV-Express“ nicht aufzuhalten, lediglich Mathis Kohne unterlag einem furios aufspielenden Thun und agierte dabei in einigen Aktionen etwas überhastet. Die Punkte erspielten insgesamt: Kohne (5), Robben (4), Hicken (6), Rohlfs (4) sowie im Doppel Kohne/Robben (3) und Hicken/Rohlfs (2).

„Das war von allen Akteuren eine beeindruckende Vorstellung in Hannover, die die Krönung für eine tolle Hinrunde des Teams ist“, freute sich MTV-Betreuer Thorsten Hinrichs: „Wir können nun beruhigt die Rückrunde planen und werden alles daran setzen, auch in 2020 das eine oder andere Ausrufezeichen zu setzen!“